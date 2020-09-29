暑假期間年輕人機車肇事率降低　高齡者增加一成

新北市29日舉行治安會報，針對7、8月機車安全月執行成效，年輕機車族事故比率較去年同期降低，但65歲以上高齡機車族事故發生率上升了10.6%，侯友宜指示交通局結合社會局，加強適合高齡者的交通安全宣導，並透過交通規劃和工程等面向，降低高齡者機車事故發生。

侯友宜上午主持道安會報，由交通局交通安全科技正林祥煙進行「機車安全月執行成效」專案報告

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林祥煙指出，7、8 月機車安全月肇事嚴重度較前4年下降了18.24%，另警方取締未成年無照駕駛計有2,032件、機車違規爭道1萬1,387件、違規使用手機5,950件等。

侯友宜表示，像是未成年事故發生率較去年同期下降了22.3%、18歲到24歲也下降了5.5%，但令人憂心的是，高齡機車族的事故死傷人數卻呈現上升趨勢，跟去年同期相比事故發生率上升的10.6%。

根據道安會報統計資料，新北市65歲以上高齡者人口有58.6 萬人，占總人口數的14%，而在去年高齡者交通事故統計，30日內死亡有78人，A1車故死亡46人，A2事故受傷有4,420人

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高齡者交通事故以騎乘機車造成傷亡最多，死亡事故其次是行人，肇事原因包括未依規定讓車和左轉彎、未注意車前狀況、未依規定走行穿線穿越馬路等，發生時段則是集中在白天，尤其是清晨4時至6時。

侯友宜表示，面對老年人口的增加，交通局應結合社會局加強高齡者的交通安全教育宣導，尤其選擇適合高齡者的宣導方法和交通規劃、交通工程等，全力防制高齡者機車事故的發生。

另配合交通部9月份「路口安全大執法」，警察局加強取締汽機車未停讓行人、闖紅燈、紅燈右轉、行人未依規定行走行穿線及行人未依標誌、標線、號誌指示穿越馬路等5項違規行為，經統計109年9月1到27日勸導1萬4,593件、取締1萬9,867件。