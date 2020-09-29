中市工業區開發疑雲　議員：內神通外鬼？

台中市議會今（29）日進行「工業區開發基金預算109年超支併決算」專案報告，經發局委託台灣土地開發公司執行的工業園區開發案，國民黨議員指出疑雲重重，從前市長林佳龍任內申報開工，不斷追加經費，總共花了13億3947萬興建，只售出一個單元，要求市府政風處追查到底有無「內神通外鬼」？市長盧秀燕表示，本案是由台中市府主動揭發、主動查辦，絕對會嚴格把關追回。
議員楊正中指出，「工業區發展基金預算109年超支併決算案」，預計超支併決算金額7437萬8049元，其中2429萬8049元為支付市府與台開公司履約爭議之訴訟、仲裁費用﹔另有4518萬係為支付精密園區二期相關工程改善費用，他質疑，精密二期前後進行三次契約變更，卻在完工驗收後再增工程費，顯見不合理。
楊正中指出，中市府因目前精密機械園區一期及二期結餘款之返還，而與台開公司有爭議，因此市府就精密一期提出民事訴訟，要求返還17億1578萬3664元；精密二期部分則提出二次假扣押，要求返還13億934萬96元，但卻被地院、高等法院、最高法院依序駁回。
楊正中認為，精密機械園區二期標準廠房全案有疑雲，是以該案原先在林佳龍市長任內，由經發局於106年2月16日申報開工，發包金額10億7950萬，後續第一次契約變更增加1371萬，五個月後再進行第二次契約變更，增加605萬；事隔不到二個月，後續擴充契約變更又增加1億8030萬。
精密二期遂於108年9月25日完工。然而隔天卻進行第三次契約變更並增加700萬，不到一年時間，驗收完竣後竟再增加經費達4518萬，進行相關工程改善，致二期標準廠房比原先發包金額增加2億5997萬，合計13億3947萬。
楊正中質疑，是否為一開始招標時有低價搶標的情形？而精密機械園區標準廠房全案疑點重重、內神通外鬼，經發局長張峯源答詢時也認為「怪怪的」。
對此，楊正中詢問，張局長精密二期前後歷經多次契約變更，究竟其中變更了什麼？為何變更時皆未發現工程須改善之處？張峯源答詢時，一時語塞並表示只了解後期。
楊正中批評，精密二期歷經三任局長，張峯源不僅對於前期爭議不了解，卻逕自於其上任後做出假扣押、訴訟甚至揚言解約等行為，如今都被駁回了，倘若後續仲裁輸了，又該如何打算？楊正中要求該案移送政風處查明事實真相，了解有無內神通外鬼。