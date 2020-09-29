中市工業區開發疑雲　議員：內神通外鬼？

台中市議會今（29）日進行「工業區開發基金預算109年超支併決算」專案報告，經發局委託台灣土地開發公司執行的工業園區開發案，國民黨議員指出疑雲重重，從前市長林佳龍任內申報開工，不斷追加經費，總共花了13億3947萬興建，只售出一個單元，要求市府政風處追查到底有無「內神通外鬼」？市長盧秀燕表示，本案是由台中市府主動揭發、主動查辦，絕對會嚴格把關追回。

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