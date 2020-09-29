動漫迷引頸期待！ 台中國際動漫博覽會10月9日盛大登場

動漫迷翹首期待的「2020台中國際動漫博覽會」，將於10月9日在文化部文化資產園區登場，今年以「Hito Taichung！畫自己的主場」為主題，融入運動、熱血元素，力邀日本知名IP「戰鬥陀螺爆烈世代G」、「棒球大聯盟2nd」及台灣IP「宅男打籃球」參展，讓動漫迷不只能參觀淘寶，還可以親自體驗打籃球，玩戰鬥陀螺樂趣。

台中市府新聞局長黃國瑋指出，有別於以往的動漫展，今年打破動漫展常見的出版社與漫畫IP的界線，透過規畫情境式互動展區，將小朋友最愛的戰鬥陀螺競賽移到展場打擂台，讓博覽會不再只是靜態參出，更增加實境體驗特色。

▲台中國際動漫博覽會設有體驗區、互動區、創作區等，新聞局長歡迎大小朋友參觀外，也可實際下場體驗。（圖／金武鳳攝，2020.9.29)

台中國際動漫嘉年華於10月9日開幕，將展至18日落幕

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開幕式營造嘉年華形式，邀請台中城市棒球隊中信兄弟的PS女孩助陣，國立台中科技大學動漫社團學生再次「整裝」出動，COSPALY各種動漫角色，帶領漫迷HIGH翻現場。

展覽除了IP主題外，也邀請台中漫畫工會及在地動漫社團前來展出，規畫系列活動「動漫跨界合作工作坊」COSPLAY大師班等課程，學員作品將在10月24日成果展出，當天更邀請國內知名coser席珍、司馬懿、紅月司及唐維駿盛裝出席講評分享。

▲知名動漫表演團體「KIRABASE」帶來熱力四射的動漫歌曲為即將登場的動漫展暖身造勢。（圖／金武鳳攝，2020.9.29)

今年因疫情關係，國外漫畫家無法來台共襄盛舉，主題重點規畫國內為主外，最大特色是結合運動賽事，設置體驗區、互動區、創作區等，動漫迷一進場就會看到戰鬥陀螺的擂臺對戰，及「宅男打籃球」區，讓動漫迷體驗打棒球、角色介紹等，會場還設籃球場，經由體驗活動，認識漫畫角色。

此外，動漫迷期待會場限量版、必買的動漫相關產品超搶手，黃國瑋指出，今年安排很多特別商品區，以往可能看完展覽活動，體驗完就趕著離開，今年IP周邊商品會在現場販售，歡迎大家來淘寶，人人都能帶走心愛的伴手禮

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主辦單位特別提醒，防疫人人有責，參加展覽必須佩戴口罩，量體溫與手部消毒。