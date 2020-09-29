因應中秋連假　南警啟動「交通快暢」計畫

因應中秋連假，台南市警察局自10月1日至10月4日止，特別規劃152處交通崗，並啟動「交通快暢」計畫三步驟，「即時監控、橫向聯繫、立即處置」指揮疏導交通車流，由巡邏員警及義交擔任交通尖兵，如遇交通壅塞造成不便，立即通報疏導排除、管制及回報路況。
為提供秋節連假交通路況，台南市警察局局長詹永茂指示各單位主管，加強重視並提供專線供民眾通報（110、交通警察大隊06-2629292、0966660522專線電話），由專人負責接聽，且與各廣播電臺、有線電視建立LINE群組，利用廣播及跑馬燈更新宣導相關資訊，秋節期間定時、即時通報各地路況，伺機上線警廣及台南地區各傳播媒體，提供最新壅塞及改道資訊，駕駛人上路時，請勿忘記收聽各廣播電臺。
市警局預估大灣、永康交流道在中秋節連假，每日12時至20時為尖峰時段，安平老街、美術館、赤崁文化園區、國華商圈、海安路街道藝術文創區、奇美博物館於中秋節連假期間12時至18時車流量較多；為使駕駛人能在壅塞時提早改道，市警局針對可能壅塞路段規劃幾條替代道路，提供駕駛人參考。
市警局除了針對中秋假期易壅塞路段，提出相關疏導措施及交通安全宣導外，響應政府「低碳台南」概念，呼籲民眾多運用大眾運輸工具，行車務必遵守交通規則，避開壅塞路段。
市警局強調有交通事故通報警力快速排除，並提供最大能量，做好為民服務工作，也請民眾發現道路壅塞時，請立即撥打110、交通警察大隊06-2629292、0966660522專線電話，提供相關資訊，市警局將立即派員疏處，有效排除壅塞或管制道路，以確保交通順暢與行車安全。
建議替代道路，台南交流道平面道路壅塞時，北上→東區駕駛人請走中華東路右轉復興路上大灣交流道，仁德區駕駛人請走仁德區中正路左轉昆大路上大灣交流道。南下→東區駕駛人請走大同路上台86線，仁德區駕駛人請走台39線右轉歸仁區中正南路上台86線。
大灣交流道平面道路壅塞時，北上→東區駕駛人請走永康區中華路右轉台1線上永康交流道，永康區駕駛人請走永大路轉台1線，由國8連絡道上新市交流道。南下→東區駕駛人請走大同路上台86線或走裕永路經裕農路、裕義路上臺南交流道，永康區駕駛人請走仁德區中正路右轉中山路上台南交流道。
永康交流道平面道路壅塞時，北上→安南區駕駛人請走永康區永安路轉長和路上國道8號，永康區駕駛人請走台1線，由國8連絡道上新市交流道。南下→永康區駕駛人請走中正北路轉永大路轉崑大路接復興路，循國道1號便道南下進入台南交流道。
關廟交流道平面道路壅塞時，東行→由台86線歸仁交流道下匝道，進入182線左轉南雄路（台19線）上關廟交流道。西行→同上述道路。