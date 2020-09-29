因應中秋連假　南警啟動「交通快暢」計畫

因應中秋連假，台南市警察局自10月1日至10月4日止，特別規劃152處交通崗，並啟動「交通快暢」計畫三步驟，「即時監控、橫向聯繫、立即處置」指揮疏導交通車流，由巡邏員警及義交擔任交通尖兵，如遇交通壅塞造成不便，立即通報疏導排除、管制及回報路況。

▲實時監控交通狀況。（圖／台南市警察局提供）