紙張的創作有無限可能　奇美博館無所不彈紙藝展中秋登場

紙張的創作有無限可能，卡片打開彈出立體建築、書本跳出3D世界、紙玩具暗藏機關，用紙做的石膏像可伸縮延展變魔術？奇美博物館全新特展《紙上奇蹟2－無所不彈》於10月1日中秋連假登場，引領民眾看見紙張如何從2D平面到3D立體，動滋動滋「活」起來！

奇美博物館2016年的《紙上奇蹟》摺紙特展，獲得熱烈迴響，今年10月再推《紙上奇蹟2－無所不彈》特展，將「摺紙展」延伸變化，在「摺」的基礎上，加入「切割、黏貼、擠壓、翻轉、推拉」等紙上技藝，呈現出紙張從靜態到動態、平面到立體的神奇變化；此次共邀請國內外8組參展藝術家，展出包括「一張紙，彈起無限可能」、「彈技術：掀開立體書的秘密」、「彈樣態：紙張變身術」及「彈創意：大師奇思妙想」四大單元。

每件展品都有令人驚喜之處，例如暗藏機關的紙玩具，只要伸手觸碰或捏壓，紙玩具就會彈跳、翻筋斗或咬人；看起來堅硬無比的雕像竟會伸縮扭曲，原來是紙藝與創意的加乘魔法！還有五花八門的立體卡、立體書，在打開瞬間彈出變幻無窮的天地等；展覽也同步露出創作者珍貴手稿及近20支影片，希望透過手稿及動態影像的輔助，讓民眾輕鬆理解更多作品細節與藝術家的想法。





此次奇美博物館直接將台灣知名紙藝家洪新富的創作空間搬進展場，成為他在台南「期間限定」的工作室。展出作品為全新系列「方圓之間」，「方圓」一般意指天地；洪新富在有限的方形紙創造出各種無限的延伸，透過方與圓的變化，呈現紙張透過切割、摺疊、扣合等技巧展現千變萬化的面貌，傳遞「方寸有限、想像無限」的概念，饒富哲思。

▲奇美博物館直接呈現台灣紙藝家洪新富的工作室，陳列洪老師不同時期的作品（圖／記者林怡孜攝，2020,09,29）

李洪波重新詮釋西方雕像，他以紙張創作雕塑，先將一張張紙層疊