陳其邁赴議會說明總預算　董建宏回應議員質疑

高雄市長陳其邁今（29）日率市府團隊至市議會，說明110年度總預算案的編列﹔新聞局長董建宏表示，陳其邁上任一個月內即拍板110年總預算案，預算規模較109年度增加58億元，且淨舉債數減少1.5億元。

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