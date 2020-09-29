陳其邁赴議會說明總預算　董建宏回應議員質疑

高雄市長陳其邁今（29）日率市府團隊至市議會，說明110年度總預算案的編列﹔新聞局長董建宏表示，陳其邁上任一個月內即拍板110年總預算案，預算規模較109年度增加58億元，且淨舉債數減少1.5億元。
對於議員關心的部分，董建宏指出，肇因於鐵路地下化園道開闢及前瞻基礎建設中的48億預算已執行完畢，導致資本門編列上較109年度減少43億﹔而資本門看似減少，但實際上110年總預算案內的中央計畫型補助288億元，更較109年的269億元，整體有大幅度的增加，增幅達19億之多。
董建宏表示，高市府自籌的資本門也有成長，由109年的124億，增加為110年的128億，建設經費並無因此減少；主要用於校舍拆除及耐震補強1.57億、流行音樂中心工程款1.9億、汰換警消車輛增加0.34億，以及運動場館的0.25億。
董建宏強調，經常門、資本門的比例之所以有所變動，是因為地方政府配合整體國家政策的推行，受中央補助款影響甚鉅，如中央再110年度提高補助的經常門部分，增加在長照幼托等福利政策上，以回應國民及市民的需求和期盼﹔董建宏表示，監督市政是議員的職責，也感謝議員對市府團隊的鞭策，高雄現已恢復過往的平靜，期盼議員對總預算案能夠基於事實進行評論，畢竟激情和對立並非市民之福。