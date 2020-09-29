雲林文旦大豐收　立委媒合企業採購展成果

由於今年氣候良好、沒有風災，全臺文旦產量達7萬5,429公噸，較去年7萬1,962公噸增產5%，為了協助農民銷售文旦，立委劉建國與農委會攜手促銷雲林地區文旦，今天與農糧署長胡忠一、分署長姚士源、科長張文美等共同展示媒合企業採購成果，盼讓農民收益增加。
署長胡忠ㄧ指出，預估今年全臺文旦產量7萬5,429公噸，較去年7萬1,962公噸增產5%，也較常年7萬671公噸增產7%，整體產量有所成長，因此已著手加強外銷、國內行銷及加工三種產銷調節輔導措施。加工輔導措施: 輔導加工廠商以每公斤12元(含)以上向產地供應單位採購文旦柚，雲林縣政府文旦柚公告300公噸，登記採購計3家加工業者登記採購200公噸。
產銷班長黃玉茹指出，鑑於今年文旦柚豐收1至2成，本者好東西和好朋友分享，所以本班特別請劉建國委員幫忙推廣斗六文旦，劉委員也當場允諾，在委員大力協助下，透過農委會，為斗六文旦柚班媒介政府、國營企業、公司行號訂單，截至9月23日共訂購有23000斤文旦柚。
黃玉茹表示，在行此次銷過程中發現疏果產銷履是未來行銷文旦柚必備的證明，因此在農委會農糧署積極輔導之下本班全員目前配合政府政策已著手辦理產銷履歷認證中，希望明年在文旦柚行銷上有所助益，讓消費者更有保障。最後還是要感謝骨力的劉建國委員，一直把柚農的小事當作大事來處理，期間不眠不休的推銷斗六文旦其精神令我們小農十分感動。
立委劉建國表示，今年文旦產量較往年增加5%，農委會啟動了多項措施協助文旦銷售，如：補助國外行銷拓展費用，截至9月21日外銷文旦有4,607公噸。並在農遊券後再推出「柚香禮券」，刺激國內的買氣，也有476公噸的好成績。
立委劉建國指出，為提高中秋佳節應景水果文旦買氣，這次再度媒合各級機關團體及國營事業等大消費戶，一同踴躍訂購大斗六地區文旦禮盒，以產地直送宅配到府服務，協助產銷班柚農銷售，截至9月28日已媒合中華郵政、八大行庫、台肥、機耕協會及合作社場等大消費戶共訂購6,509箱、53605台斤，且已陸續出貨。
立委劉建國表示，距離佳節還有4天，呼籲全國民眾一同來購買斗六文旦，在中秋月圓人團圓時，一邊賞月一邊吃著好吃甜美的斗六文旦，絕對是今年中秋最好的選擇。