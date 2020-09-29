陳其邁赴議會說明總預算案說明會　藍營議員不滿走人

今（29）日高雄市長陳其邁率市府團隊向高雄市議會報告明（110）年度高雄市總預算籌編情形，國民黨高雄市市議員邱于軒、陳若翠、宋立彬認為得不到陳其邁對於非法定社福支出的承諾，當場走人，但此舉也引發綠營議員不滿，認為藍營議員把說明會當質詢。

▲藍營議員邱于軒、陳若翠及宋立彬當場起立，離開說明會現場。（圖／記者鄭婷襄攝）