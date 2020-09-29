陳其邁赴議會說明總預算案說明會　藍營議員不滿走人

今（29）日高雄市長陳其邁率市府團隊向高雄市議會報告明（110）年度高雄市總預算籌編情形，國民黨高雄市市議員邱于軒、陳若翠、宋立彬認為得不到陳其邁對於非法定社福支出的承諾，當場走人，但此舉也引發綠營議員不滿，認為藍營議員把說明會當質詢。
高雄市政府指出，高雄市市110年度總預算案規模1,564億元較今年度成長58億元約4%，創縣市合併以來新高，歲入編列約1,461億元，歲出編列約1,524億元，歲入出差短63億元編列公債及賒借收入弭平，連續10年下降，淨舉債數減少1.5億元再創新低，兼顧了建設與財政的平衡發展，全力達成「優先政策，全力推動」、「基礎設施，品質提升」、「體恤市民，貼心服務」的目標。
國民黨高雄市議員邱于軒、陳若翠在會中追問市長陳其邁非法定社福支出是否減編，以及橋頭科學園區是否會在明年動工問題，要求陳其邁做出承諾，現場綠營議員也不滿表示現在是預算說明會，不是總質詢，現場議員邱于軒、陳若翠，及宋立彬認為得不到回答，不滿離場。
議員邱于軒事後痛批高雄市長陳其邁是裝聾作啞化身「邁講話」，甩鍋給史哲副市長回答，令人大失所望，並批綠營議員陳致中當初大言不慚要求韓市府不得刪減「非法定社福」支出的議員，現在卻噤聲，完美演繹換了位置，換了腦袋；陳致中則認為，陳市府總預算籌編已全數編足該筆經費，這是非常值得肯定的事情，邱議員的指控根本是張飛打岳飛、牛頭不對馬嘴。
陳其邁強調，滿天星計畫遇到疫情是「不可能執行」，都不能出國，所以市府要趁這期間做調整，加強雙語教學的內容跟預算的編列，希望學生更有國際視野，所以將預算做了調整，「這之前都說過了」，而大港開唱是年輕人喜歡的活動，「我強調非常多次，不希望有政治性的因素干擾大港開唱」，對於大港開唱及其他相關的藝文活動，陳其邁也宣示「不能有任何政治的干預」，台灣人喜歡的活動、高雄人喜歡的活動、年輕人喜歡活動，就應該全力促成，所以也協調流音中心，這些流行音樂產業共同合作，促成大港開唱盡快執行。
陳其邁會後受訪時指出，議員的指教當然是尊重，但是年輕人的權利，大家關心的一些政策我們還是要辯護，「我是很誠懇的，但是該我表達立場，我一定很堅定的表達」。
對於議員要他承諾非法定社福支出是否減編的問題，陳其邁強調總預算案就是反映市府的施政，審查職責是議會啊，「要怎麼去承諾？」、「我要怎麼刪預算？」還是要按照預算法跟議會監督的程序，市府編列支出、議會同意，這就完成法定程序，不管是社福、公共建設、公共服務等社會福利支出有很多，不曉得議員說的是哪一條像今天推出的農業保險的補助20％算不算法定？他認為，法定預算就是按照法定程序完成預算審查，有審查職責的是議員。