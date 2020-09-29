預估中秋連假國道車潮逼大年初一規模　國五恐長時間壅塞

中秋節四天連假即將到來，許多民眾已規劃出遊行程，高公局預估連假首日國道恐創下歷年中秋連假最高紀錄，交通量將直逼大年初一規模，且中秋連假東部訂房率已近七成，屆時宜花東將湧入龐大人車潮。
根據高公局期前預估，國5南下車流自9月30日上午10時起至10月1日下午6時，將造成雪隧長時間壅塞回堵；10月2日、3日上午亦將湧入車潮，預估收假日才會恢復正常；北上部分預估2日下午1時起出現車流，3日、4日從上午9時至晚間9時將是車流高峰。另蘇花路廊預估南下最大交通量為10月1日、2日，北上高峰則出現於10月3日，建議用路人多搭乘大眾運輸，或避開尖峰車潮以節省旅行時間。
宜蘭縣警察局提醒用路人，本次連假首2天0時至12時國5特別實施石碇及坪林南向入口匝道封閉措施，替代道路可改行駛106乙及台9線，或利用國3從南港系統交流道進入國5。另假期前2天6-12時國5南港系統南向及後2天14-21時蘇澳至頭城北向入口將實施高乘載管制，此外，台9線及台9丁線蘇花路廊亦實施時段性禁止21公噸以上大貨車(含砂石車)通行，請物流運輸業者提早將人力、路線作妥善規劃。
中秋節四天連假，宜蘭縣警察局表示，預估將使用2,590人次警力及535人次民力，全力投入國5及蘇花改周邊道路與各風景區加強交通疏導工作，針對突發性壅塞以交通快打警力即時反應、快速到崗，立即排除回堵情事，並透過先期掌握各種路況，落實路況查報機制，預防機先，希望全力維持交通秩序，確保行車正義。