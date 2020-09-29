到嘉義遊大埔看老鷹餵山豬　住宿有吃又有拿還可抽汽車

今（29）日嘉義縣長翁章梁、大埔吳明勳鄉長與超萌的「老鷹哥」、「山豬妹」一起在縣政府中庭舉行記者會，推動大埔觀光，翁章梁與吳明勳等人現場合力打開價值1300元的「大埔嘉LOVE福袋」，宣布只要在活動期間到大埔住宿，就能免費獲得。
大埔鄉將在10月17至18日連續2天，在湖濱公園舉辦「曾愛水庫、大埔嘉LOVE」及「曾愛老鷹 大埔趣」系列活動，辦理手機攝影、老鷹寫生比賽與紙飛機大賽，將頒總獎金額達新台幣3萬元；活動同時也準備砂鍋魚頭、麻竹筍湯、木瓜粿等美食，讓遊客免費品嚐，晚上也將在水庫辦音樂饗宴，邀請謝宜君、陳隨意等人氣歌手熱力開唱，預定在晚會時的19點，抽出價值50萬元的三菱COLT PLUS汽車及光陽機車等大獎。
翁章梁大力推薦大埔豐富而多元的觀光旅遊，他說，大埔有豐富多元的觀光資源，有砂鍋魚頭、台灣最大的水庫（曾文水庫）、餵大批野生的山豬、天空翱翔的老鷹、優美動人的湖光水色，還能在水庫平台上釣魚，享用一魚多吃的水庫魚，還能體驗釣到的小魚餵老鷹等，來大埔絕對不會後悔，一輩子一定要來大埔旅遊一次！
吳明勲指出，活動中除有一系列適合親子的DIY互動外，更提供免費的筍子湯、砂鍋魚湯、木瓜粿讓民眾體驗在地美食；今年更結合在地住宿及遊艇業者，推出住宿遊湖抽汽車大獎；只要在9至10月來當地住宿，可憑住宿證明，兌換1300元等值的大埔嘉LOVE福袋，來大埔有吃有玩又有得拿。