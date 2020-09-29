到嘉義遊大埔看老鷹餵山豬　住宿有吃又有拿還可抽汽車

今（29）日嘉義縣長翁章梁、大埔吳明勳鄉長與超萌的「老鷹哥」、「山豬妹」一起在縣政府中庭舉行記者會，推動大埔觀光，翁章梁與吳明勳等人現場合力打開價值1300元的「大埔嘉LOVE福袋」，宣布只要在活動期間到大埔住宿，就能免費獲得。

▲嘉義縣長翁章梁與大埔鄉長吳明勳等人為大埔觀光做代言、揭序幕。(圖／記者陳惲朋攝）