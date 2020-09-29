影／機房隱身豪宅　犯罪證據險被丟進鹽酸桶「滅跡」

海外回歸詐欺集團在臺中重起爐灶！台中地檢署檢察官指揮彰化縣田中分局偵查隊、彰化縣警察局保安警察隊攻堅位於台中沙鹿區的豪宅詐騙基地，雖然嫌犯急忙把通訊用的手機丟進鹽酸桶內，所幸警方有備而來，順利把犯罪證據都保全下來，全案今（29）日移送台中地檢署偵辦。

田中分局偵查隊日前接獲「海外回歸詐欺集團在台中重起爐灶」情資，查知該機房設置於台中市沙鹿市區一處獨棟豪宅，台中地檢署檢察官指揮彰化縣田中分局偵查隊、彰化縣保安警察隊攻堅位於台中沙鹿區的豪宅詐騙基地，僅花了20多秒就攻堅成功進入獨幢豪宅內，當時犯罪集團成員已將部分手機等犯罪工作丟進鹽酸桶，警方立即阻止再破壞其他犯罪工具，查扣下一批犯罪用手機、筆記型電腦及備用SIM卡等證物。

▲田中分局偵查隊、彰化縣保安警察隊攻堅位於台中沙鹿區的豪宅詐騙基地，僅花了20多秒就攻堅成功進入獨幢豪宅內。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.29）

田中警分局偵查隊副隊長劉竣明表示，該詐騙機房集團首腦張姓男子，自今年起即以高額租金承租該豪宅做為機房據點，以「假冒公安，佯稱民眾涉案」等詐術詐騙中國大陸地區民眾，此犯罪集團先前即有海外詐騙行為，此次另起爐灶，再次被檢警破獲，警方目前還在擴大查辦中。

警方指出，該案張姓主嫌原本都在海外設機房，日前回國，透過人脈找到沙鹿區一間超級豪宅作機房，再網羅11名成員做通訊詐騙，假扮公安，專騙中國民眾；豪宅鐵門非常厚重，但攻堅小組以破壞器材迅速破門而入，他們第一件事就是找通訊器材，發現桌子下方都藏有鹽酸桶，桶內找到6支手機，還好攻堅快速，裡面的通訊資料都尚未被強酸腐蝕。

▲彰化警方僅花了20多秒就完成攻堅，逮捕12人。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.29）

警方說，這些集團成員熟門熟路，各樓層、各房間都備有鹽酸桶，只要一發現監視器有不對勁，隨時把身上的手機丟進桶內，意圖「毀機滅跡」。