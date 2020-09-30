嘉義中埔金婚、鑽石婚活動　即日開放報名

嘉義縣中埔鄉將在10月31日陽陽草地音樂農場舉辦一場浪漫的「牽手一世情-金婚、鑽石婚」活動，縣長翁章梁和鄉長李碧菁等人日前邀請結婚60年的葉景周、52年的吳水盛和新婚的翁聖勳夫妻代言，象徵牽手一世情及傳承，鄉公所即日起開放結婚50年以上夫妻報名，名額36對，歡迎資深佳偶參與浪漫一下。

▲縣長翁章梁日前應邀為結婚60年的鑽石婚葉景周、葉沈玉女夫婦證婚，宣讀愛的誓詞，讓老人家走進時光隧道，重溫結婚當年的美好回憶。（圖/嘉縣府提供）