嘉義中埔金婚、鑽石婚活動　即日開放報名

嘉義縣中埔鄉將在10月31日陽陽草地音樂農場舉辦一場浪漫的「牽手一世情-金婚、鑽石婚」活動，縣長翁章梁和鄉長李碧菁等人日前邀請結婚60年的葉景周、52年的吳水盛和新婚的翁聖勳夫妻代言，象徵牽手一世情及傳承，鄉公所即日起開放結婚50年以上夫妻報名，名額36對，歡迎資深佳偶參與浪漫一下。
中埔鄉公所為祝福結婚已滿50年或60年以上長輩，希望每對夫妻都能從老人家身上，學習經營夫妻長長久久關係的哲學，鼓勵大家重視家庭倫理觀念，10月31日下午將以草地婚禮形式舉辦牽手一世情活動，給予長輩幸福見證，並邀請剛結婚的新人傳承幸福，提供長輩與親人最美好的共同記憶。
翁章梁指出，以前的人常說「床頭吵、床尾和」、「夫妻沒有隔夜仇」，現代的年輕人觀念就不太一樣了，有些認為只要喜歡就好，不喜歡就散，看到現在的老勢大結婚5、60年了還這麼恩愛，真的不簡單，值得大家尊敬與傳頌。
鄉長李碧菁指出，活動將以證婚儀式進行，以「時光沙漏」為意象，流逝的光陰，聚積的回憶，那些年輕的歲月、那些與您一起走過的時光，到現在依然彼此牽手相伴。會場佈置懷舊與現代並存，並設置拍照區，照片現場印出，證婚儀式後提供精緻BUFFET晚宴及現場樂團演出，讓賓主盡歡。
公所表示，牽手一世情活動即日起受理報名，報名時間10月16日截止，名額36對，額滿為止，報名資訊請上中埔鄉公所網站或臉書FB查詢。