中秋連假報復性出遊　陳其邁邀請大家來高雄

中秋連假即將到來，高雄市長陳其邁今（30）日上午參加身心障礙者權益保障推度小組會議前，先祝所有的市民朋友「中秋節快樂」，中秋連假適逢高雄舉辦「旗津黑沙玩藝節」、及「高雄左營萬年季」，陳其邁也歡迎大家來高雄、市民朋友一起踴躍參與這些慶典活動。
陳其邁指出，上午已約見警察局長跟消防局長，就整個中秋佳節即將迎來的報復性旅遊人潮，責請警察局特別注意治安及交通疏導，並請消防局多加注意火災及防火宣導，各單位全力的合作，落實相關的因應措施，並請義警、義消或者社工單位，能夠全力來做防火宣導。
陳其邁說，現在旗津的黑沙玩藝節和露營區的啟用，以及「2020高雄左營萬年季」也將在10月1日登場，活動特別規劃蓮潭水陸展演、攻炮城、迓火獅等表演，都會吸引很多旅遊人潮到高雄，陳其邁也歡迎大家來高雄玩，市民朋友也能踴躍參與，針對周邊可能因人潮擁擠影響交通動線，他也責請警察局特別注意疏導與維護，交通跟治安的配合必須加強。
此外，因應中秋連假期間可能出現大量人潮的景點，為避免社區感染風險，陳其邁強調，針對人潮較多之熱點，需規劃人潮動線管理，並於假期前加強宣導提醒民眾保持社交距離，呼籲民眾開心出遊，仍要正確配戴口罩，確保自身及他安人健康安全。