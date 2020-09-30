中秋連假報復性出遊　陳其邁邀請大家來高雄

中秋連假即將到來，高雄市長陳其邁今（30）日上午參加身心障礙者權益保障推度小組會議前，先祝所有的市民朋友「中秋節快樂」，中秋連假適逢高雄舉辦「旗津黑沙玩藝節」、及「高雄左營萬年季」，陳其邁也歡迎大家來高雄、市民朋友一起踴躍參與這些慶典活動。