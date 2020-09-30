鐵砧山雕塑公園二期完工　大小朋友玩樂天堂

大甲鐵砧山風景特定區雕塑公園二期工程完工今(30)日啟用，斥資近4000萬元打造，除規劃無障礙設施友善玩樂空間、全國唯一的鋼管爬網動態設施，自然生態觀景平台，市長盧秀燕感謝立法院副院長蔡其昌協助爭取中央補助；蔡其昌也表示，大甲鐵砧山改造計畫從前市長林佳龍時期即開始，感謝盧市長上台後「未重新檢討」，也支持這項計畫。
盧秀燕表示，大甲鐵砧山開發計畫，第一期去年完工，去年底進行二期施作，打造青少年互動遊戲場、兒童遊戲場、無障礙設施沙坑沙桌及挖沙器具友善玩樂空間，還有全國唯一的鋼管爬網等互動動態設施，煥然一新的親子共融遊憩區雕塑公園，提供民眾散心、爬山、健走、旅遊運動休閒與親子遊樂新去處，也是老、中、青三代戶外探索遊憩的最佳首選空間。
盧秀燕感謝立法院副院長蔡其昌及市議員李榮鴻、吳敏濟、施志昌的支持，共同爭取預算進行大甲鐵砧山雕塑公園整體環境改善，包括設置大甲自然生態觀景平台，不僅能夠欣賞大安溪、更能遠眺台灣海峽。
蔡其昌表示，鐵砧山活化是從五年前所擬定的計畫，他特別向交通部觀光局爭取四年四期約二億元的經費來改善，鐵砧山的活化計畫歷經前後二任市長持續進行中，從前市長林佳龍開始，將分年分段執行，盧市長上台也未「重新檢討」，從林市長到盧市長，鐵砧山的計畫一直都沒有改變。
蔡其昌指出，鐵砧山是台中甚至全國很多人小時候的記憶，是過去臺灣一個很重要的觀光景點。這十幾年來逐漸凋零落寞，我們要努力讓它活化，就像孩子轉大人的過程，要注入更多巧思來讓它成為地方亮點，讓鐵砧山風華再現。
另外，蔡其昌指出，媒體每次講到我跟盧市長都喜歡在市長選舉上做文章，今要特別告訴大家，他與盧秀燕市長除了有時候的競爭關係，大部分時間都是合作的，希望透過合作，一起將台中市的重大建設一樣一樣來把它完成，希望讓台中市民享受到最好的生活。
觀旅局長林筱淇表示，市府重視台中海線觀光，積極活化大甲鐵砧山，這次工程以親子共融、人文歷史及運動野營為主題，與鰲峰山成為台中的「海線雙丘」；民眾也能與遊客中心旁最新打卡熱點超Q模型屋合照，順道前往鄰近觀光景點騎乘自行車、參訪古蹟廟宇、戲水賞海景、大啖在地美食、購入好禮，晚上還能入住通過台中市「安心旅宿」認證標章的在地特色旅宿、富有日式風格及古色古香的主題民宿，感受海線魅力風情。