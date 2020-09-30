鐵砧山雕塑公園二期完工　大小朋友玩樂天堂

大甲鐵砧山風景特定區雕塑公園二期工程完工今(30)日啟用，斥資近4000萬元打造，除規劃無障礙設施友善玩樂空間、全國唯一的鋼管爬網動態設施，自然生態觀景平台，市長盧秀燕感謝立法院副院長蔡其昌協助爭取中央補助；蔡其昌也表示，大甲鐵砧山改造計畫從前市長林佳龍時期即開始，感謝盧市長上台後「未重新檢討」，也支持這項計畫。

▲鐵砧山雕塑公園，規劃無障礙設施友善玩樂空間(圖／柳榮俊攝2020.9.30)