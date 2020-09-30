中市民免費公車綁卡申請　議員批霧煞煞

台中市明年起只限定台中市民才能享有公車10公里免費，今(30)日市議員陳淑華表示，在沒有發行市民卡的情況之下，市民朋友仍然要一人好幾張卡片，各別不同用途的洽辦要用各種不同的卡片，而市民優先的免費公車在明年1月1日開始實施，但從12月才開始辦理市民登錄卡片的綁卡作業，僅僅一個月的時間，來得及嗎？要怎樣才做得到便民。

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