中市民免費公車綁卡申請　議員批霧煞煞

台中市明年起只限定台中市民才能享有公車10公里免費，今(30)日市議員陳淑華表示，在沒有發行市民卡的情況之下，市民朋友仍然要一人好幾張卡片，各別不同用途的洽辦要用各種不同的卡片，而市民優先的免費公車在明年1月1日開始實施，但從12月才開始辦理市民登錄卡片的綁卡作業，僅僅一個月的時間，來得及嗎？要怎樣才做得到便民。
陳淑華說，從100年以來，免費公車上路，台中市民只要持任何一張合作的卡片就可以搭乘，從明年開始要綁卡才能搭乘，282萬市民朋友要怎麼辦？要怎麼辦理才可以搭乘，民眾霧煞煞，來得及辦理嗎。
陳淑華指出，市府要綁卡，要確認市民身份，無法輕易在網路上做到確認是不是台中市市民，換句話說，綁卡一定要跟市政府確認市民身份，綁卡是否一定要到台中市政府指定地點辦理登錄，會使得登錄作業困難，而綁卡登錄地點只有一百多個，實在無法做到便民。
陳淑華質詢，至於兒童卡，需要多少預算？一問三不知，政策都宣布實施了，還搞不清楚配套措施該如何做﹔6歲以下搭車免卡，65歲以上敬老愛心卡免綁卡，高中職以下的學生市府將派人到381所學校辦理學生綁卡，從12月開始辦，這樣來得及嗎？另外18-65歲將近200萬市民，只能親自到各據點辦理，一個月的時間，辦得到嗎？
議員謝明源表示，對於市府不願善用花博卡感到可惜，市府應該好好利用，將花博卡升級為市民卡，既具可以辨別市民身分的功能，民眾也不必再一一綁定電子票證，市府也不必再花錢製作將近19萬張的兒童卡。
謝明源指出，免費公車限市民享有的政策，即將在明年上路，市府要市民自行綁定電子票證、還要製作兒童卡，作業上能在3個月內完成嗎？製作兒童卡的預算從哪裡來？更困難的是，交通局還要統計出沒有電子票證但有坐公車需求的兒童人數，才能估算出兒童卡的經費，什麼時候才能完成統計、開始製作？
議員邱素貞質疑，盧市長說要「送」給學童的卡片，請問卡片的預算哪裡來，是不是又要浪費民脂民膏，目前花博卡還有144萬張卡片放在倉庫中，那也都是市民的納稅錢，交通局長口口聲聲剩餘花博卡的使用歸屬存在疑慮，如果那些在倉庫的卡片事廠商的，那其他150萬市民手中的花博卡使用上為什麼是市民的？卡片難道還要回收嗎？市府想方設法要讓簡單的事情變麻煩，是否只是害怕要洗白當初被自己抹黑的花博卡所以難以面對？
交通局回應，為便利民眾前往綁卡，目前已規劃各區公所、戶政事務所、圖書館及捷運綠線站點等共105個地點提供綁卡服務，持有敬老愛心卡的中市65歲以上老人(或年滿55歲以上原住民)及領有身心障礙證明者，得免經綁卡程序即可續享有雙十公車優惠；另外，民眾若有行動不便，無法親至公所等地點進行綁卡，可委託他人攜帶應檢附文件、委託書及受委託人國民身分證等文件，至公所等地點辦理。
交通局長葉昭甫表示，花博卡跟市民卡無法畫上等號，轉為兒童卡有困難，尤其花博卡屬悠遊卡公司普通票卡，未依照申辦人實際年齡身分，區分半票、敬老愛心等票別，搭乘大眾運輸均以全票計費，兒童卡發送對象則是全市6至12歲學童，明年起不僅享有搭公車雙十優惠，搭捷運更享半價優惠。