2020國慶焰火在台南　游錫堃：意義重大

國慶籌備委員會與台南市政府今（30）日共同召開「2020國慶焰火在台南」記者會，搶先曝光國慶焰火花色，今年國慶焰火約1萬7千發，施放時間33分鐘；慶籌會主委、立法院院長游錫堃表示，台灣防疫有成，今年國慶要透過焰火為每一位防疫英雄喝采。
游錫堃指出，一府二鹿三艋舺，台南是台灣的第一府，台灣發展是由台南開始，台南也是觀光美食的大縣，安平是台灣文化的源頭，是台灣歷史的起點，安平更是台灣與國際貿易體系接軌的第一站，安平對台灣的意義非常重大，國慶焰火「民主台灣、自信前行」凸顯民主核心價值，與安平接軌，意義非常重大。
今年是充滿挑戰的一年，新冠肺炎疫情仍籠罩全球，游錫堃強調，台灣防疫有成，不吝將經驗分享給各國，證明「Taiwan can help，Taiwan is helping」，感謝醫護人員及防疫國家隊，雙十國慶將透過焰火，為每位堅守崗位的防疫英雄喝采。
台南市長黃偉哲說，國慶焰火是國家級盛事，也是台南首次舉辦，市政府全體總動員準備，10月10日當天，安平周邊規畫多個舞台，加上「神級」觀焰區，多點開花的觀賞點和美食市集，邀請民眾雙十遊台南。
2020國慶焰火花色吸睛，約1萬7000發的焰火分為5段落，包括「回眸大員」、「古都府城」、「抗疫英雄」、「國防自主」，以及「團結台灣、民主勝利」，開場將用長達一公里的帶笛音蜂炮陣，以金色作為主色，表現浩瀚神威，除了笑臉造型等特效焰火，更特別設計白色及粉紅色調焰火，搭配「口罩」及「數字」特效焰火，向防疫人員致敬。
今年首次設計飛彈及戰機特殊造型焰火，象徵國防自主大步前進；透過銀馬尾煙火營造盛大彭湃畫面，照亮台南夜空，最後以紅、藍、白三色的國旗色彩飄揚於天際，鼓舞全民，展現對於「團結台灣，民主勝利」的決心，每個段落將搭配大家耳熟能詳的經典樂曲。