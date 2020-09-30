公費流感疫苗99,000劑　10月5日開打

因新冠肺炎疫情肆虐的注意力轉移，許多季節性疾病為此被輕忽掉，為防範秋冬來臨之際可能造成的流感威脅，嘉義市衛生局已備妥99,000劑四價流感疫苗，其中2,000劑是嘉義市自購，提供給小於50歲尚未符合公費接種條件之3大族群，包含設籍嘉義市身心障礙者、市府社會處登記在職中之托育人員，以及嘉義市國中小及高中職教職員工，以提供更完善的疫苗保護力。

▲運籌帷幄的嘉義市衛生局疾管科人員。（圖／記者郭政隆攝影2020.9.30）

× ▲運籌帷幄的嘉義市衛生局疾管科人員。（圖／記者郭政隆攝影2020.9.30）

▲衛生福利部疾病管制署南區管制中心陳紫君副主任。（圖／記者郭政隆攝影2020. 9.30）

× ▲衛生福利部疾病管制署南區管制中心陳紫君副主任。（圖／記者郭政隆攝影2020. 9.30）

▲出席公費流感疫苗開打啟動儀式來賓。（圖／記者郭政隆攝影2020. 9.30）