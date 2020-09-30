公費流感疫苗99,000劑　10月5日開打

因新冠肺炎疫情肆虐的注意力轉移，許多季節性疾病為此被輕忽掉，為防範秋冬來臨之際可能造成的流感威脅，嘉義市衛生局已備妥99,000劑四價流感疫苗，其中2,000劑是嘉義市自購，提供給小於50歲尚未符合公費接種條件之3大族群，包含設籍嘉義市身心障礙者、市府社會處登記在職中之托育人員，以及嘉義市國中小及高中職教職員工，以提供更完善的疫苗保護力。
嘉義市長黃敏惠表示，接種流感疫苗是全球公認最有效益的流感防治措施，不只能預防流行性感冒的侵襲，更可有效降低併發症的發生及死亡的風險，10月5日公費流感疫苗正式施打，加上肺炎鏈球菌疫苗的施打，讓許多第一線有需要的人可以「顧健康、有保障」；黃敏惠也強調，50歲以下符合條件的三大族群得以施打流感疫苗，尤其學校第一線的教職員面對孩子能有更多的保障。
衛生福利部疾病管制署南區管制中心陳紫君副主任指出，嘉義市防疫工作表現優異，去年預防接種流感疫苗獲得同組的優等獎，此外50-64歲中壯年族群以及65歲以上老人的施打是全國第一名、醫療院所醫護人員施打的部分高達77%，這三項成績足以成為其他縣市的表率；陳紫君強調，10月5日公費流感疫苗正式開打，建議醫院採分流管制及預約制，可以避免太多民眾湧入施打，造成群聚感染。
衛生局說明強調，該局準備97,000劑公費四價流感疫苗(包含H1N1、H3N2、B型山形株、B型維多利亞株)提供給民眾，包含第一、出生滿6個月以上至國小入學前嬰幼兒﹔第二、國小/國中/高中/高職/五專一至三年級學生﹔第三、50歲以上成人、居住於安養等長期照護機構者﹔第四、孕婦、出生6個月內嬰兒父母﹔第五、幼兒園托育人員及托育機構專業人員﹔第六、重大傷病者、高風險慢性病患、罕見疾病患者、BMI>=30等族群接種；而為提升民眾接種可近性，衛生局已與69家流感疫苗合約醫療院所合作，亦由5家醫院於社區展開102場次設站接種服務，另委託臺中榮民總醫院嘉義分院、部立嘉義醫院、嘉義基督教醫院、慶昇醫院及陽明醫院入校為學生提供免費接種服務。