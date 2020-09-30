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中秋連假疏運　高市區監理所督導客運業者整備情形

記者黃守作/高雄報導

calendar_today2020-09-30 17:30:00

▲交通部公路總局高雄區監理所督導客運業者中秋連假疏運整備胎紋檢查情形。(圖／記者黃守作攝，2020.09.30)
▲交通部公路總局高雄區監理所督導客運業者中秋連假疏運整備胎紋檢查情形。(圖／記者黃守作攝，2020.09.30)

交通部公路總局高雄市區監理所副所長曾秋蔭今(30)日帶隊到高雄市三民區建國路沿線的國光、統聯、阿羅哈、和欣及高雄等客運場站，進行督導客運業者疏運整備情形，以確保中秋連假交通順暢。



▲交通部公路總局高雄區監理所督導客運業者中秋連假疏運整備安全門檢查情形。(圖／記者黃守作攝，2020.09.30)
▲交通部公路總局高雄區監理所督導客運業者中秋連假疏運整備安全門檢查情形。(圖／記者黃守作攝，2020.09.30)
高雄市區監理所所長陳崑山表示，長達4天的中秋連續假期即將到來，預期會出現大量返鄉與旅遊的人潮，由副所長曾秋蔭、運輸管理科科長鄭棍泉率員，到三民區建國路沿線的國光、統聯、阿羅哈、和欣及高雄等客運場站，進行督導客運業者交通疏運整備情形。


▲交通部公路總局高雄區監理所督導客運業者中秋連假疏運整備滅火器檢查情形。(圖／記者黃守作攝，2020.09.30)
▲交通部公路總局高雄區監理所督導客運業者中秋連假疏運整備滅火器檢查情形。(圖／記者黃守作攝，2020.09.30)
曾秋蔭指出，此次督導重點除查核駕駛人資格、車輛安全設施(滅火器、車窗擊破器及輪胎胎紋)、預售票預售情形外，亦針對客運業者防疫措施辦理情形進行查核，要求客運業者確實落實場站與車輛清潔及消毒工作，並應以海報及廣播宣導民眾注意「落實勤洗手」及「呼吸道衛生與咳嗽禮節」等自我防護，提供民眾安全的大眾運輸及候車環境，讓旅客安心選擇搭乘。


▲交通部公路總局高雄區監理所督導客運業者中秋連假疏運整備量測體溫情形。(圖／記者黃守作攝，2020.09.30)
▲交通部公路總局高雄區監理所督導客運業者中秋連假疏運整備量測體溫情形。(圖／記者黃守作攝，2020.09.30)
曾秋蔭也指出，車站是南來北往人潮聚集的熱點，為保障返鄉出遊安全，已請客運業者加強安全自主管理，指派較具經驗之員工在售票大廳、候車室等地巡迴照料，隨時注意可疑人員、物品；班車於起站旅客上車前、終點旅客下車後，以及中途站休息時，由駕駛員確實巡視車廂內外是否留有可疑物品，且依汽車運輸業管理規則規定，加強行車人員工時管理，避免超時駕駛之情形發生。

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