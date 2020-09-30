中秋連假疏運　高市區監理所督導客運業者整備情形

交通部公路總局高雄市區監理所副所長曾秋蔭今(30)日帶隊到高雄市三民區建國路沿線的國光、統聯、阿羅哈、和欣及高雄等客運場站，進行督導客運業者疏運整備情形，以確保中秋連假交通順暢。
高雄市區監理所所長陳崑山表示，長達4天的中秋連續假期即將到來，預期會出現大量返鄉與旅遊的人潮，由副所長曾秋蔭、運輸管理科科長鄭棍泉率員，到三民區建國路沿線的國光、統聯、阿羅哈、和欣及高雄等客運場站，進行督導客運業者交通疏運整備情形。
曾秋蔭指出，此次督導重點除查核駕駛人資格、車輛安全設施(滅火器、車窗擊破器及輪胎胎紋)、預售票預售情形外，亦針對客運業者防疫措施辦理情形進行查核，要求客運業者確實落實場站與車輛清潔及消毒工作，並應以海報及廣播宣導民眾注意「落實勤洗手」及「呼吸道衛生與咳嗽禮節」等自我防護，提供民眾安全的大眾運輸及候車環境，讓旅客安心選擇搭乘。
曾秋蔭也指出，車站是南來北往人潮聚集的熱點，為保障返鄉出遊安全，已請客運業者加強安全自主管理，指派較具經驗之員工在售票大廳、候車室等地巡迴照料，隨時注意可疑人員、物品；班車於起站旅客上車前、終點旅客下車後，以及中途站休息時，由駕駛員確實巡視車廂內外是否留有可疑物品，且依汽車運輸業管理規則規定，加強行車人員工時管理，避免超時駕駛之情形發生。