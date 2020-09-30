中秋連假疏運　高市區監理所督導客運業者整備情形

交通部公路總局高雄市區監理所副所長曾秋蔭今(30)日帶隊到高雄市三民區建國路沿線的國光、統聯、阿羅哈、和欣及高雄等客運場站，進行督導客運業者疏運整備情形，以確保中秋連假交通順暢。

▲交通部公路總局高雄區監理所督導客運業者中秋連假疏運整備安全門檢查情形。(圖／記者黃守作攝，2020.09.30)

× ▲交通部公路總局高雄區監理所督導客運業者中秋連假疏運整備安全門檢查情形。(圖／記者黃守作攝，2020.09.30)

▲交通部公路總局高雄區監理所督導客運業者中秋連假疏運整備滅火器檢查情形。(圖／記者黃守作攝，2020.09.30)

× ▲交通部公路總局高雄區監理所督導客運業者中秋連假疏運整備滅火器檢查情形。(圖／記者黃守作攝，2020.09.30)

▲交通部公路總局高雄區監理所督導客運業者中秋連假疏運整備量測體溫情形。(圖／記者黃守作攝，2020.09.30)