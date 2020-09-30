台中市民限定電子票券綁個資　議員批：把市民當傻子

台中市議會今(30)日進行專案報告，議員施志昌質疑，市府針對電子票券綁個資是兩套標準，施志昌表示，當初花博卡需要綁定市民資料以確定市民身份入場，卻被打成為了選舉動員需要個資，如今因為雙十公車市民限定，需要用電子票券綁個資，一切又都沒問題？他呼籲，好好面對市民卡的問題，並且儘速開發背後所需的資訊整合系統。