中秋連假　台中三天兩夜精彩遊程推薦

中秋連假在即，帶孩子哪兒出遊好？台中市觀光旅遊局特別推薦結合太平、霧峰、大里區的屯區旅遊，森林健走、知性藝術及酷炫體驗一次滿足，留下豐富的美照回憶。
觀旅局長林筱淇表示，迎接中秋連假，台中是個集結山、海、屯、都共融的宜居城市，都會市區已傳出訂房熱潮，民眾來了台中，推薦走訪太平、霧峰、大里等屯區，為孩子安排精彩的3天2夜之旅，第一天探訪興隆社區百年老樟樹及貓頭鷹步道，或是走訪草嶺登山步道，順經蝙蝠洞。
此外太平區還有兼具生態滯洪及森林休憩的大型多功能公園「坪林森林公園」，綠意盎然，非常適合親子共遊，感受自然生態，到了太平別忘了到粉紅教堂拍美照，晚上在台中知名的太原觀光夜市或旱溪夜市品嚐美食。
隔日來趟知性路線，走訪霧峰區的光復新村、亞洲大學及林家宮保第園區等景點，光復新村是早期台灣第一個新市鎮，濃厚的眷村味，常是婚紗取景的好去處；亞洲大學號稱全台最夢幻校園，除了安藤忠雄大師的美術館建築設計名聞遐邇，還有宮殿及羅馬競技場建築，吸引許多遊客朝聖拍攝美照；國定古蹟霧峰林家則是展現中華傳統建築之美，華麗氣派，國內外名歌手曾選在這裡拍攝MV，中秋節期間特別推出「博狀元餅」活動，邀民眾體驗傳統擲骰子博運氣的樂趣。
第三天在大里藝術廣場有全台最大3000坪的室內親子樂園，體驗各式可愛酷炫的裝置藝術，大人小孩一定喜歡；或是前往免費的草湖防災公園，台中首座兼具蓄洪及遊戲場功能，水母造型的溜滑梯是最大亮點，活潑的幾何圖形造景設計，相當吸睛。