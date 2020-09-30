防堵瘦肉精美豬進入校園　議員：說清楚、講明白

中央開放瘦肉精美豬牛進口，家長憂心流入校園營養午餐，市議員黃馨慧、張廖乃綸、張瀞分、陳成添等人指出，校園午餐吃最多的就是豬肉，市府如何防堵含有萊克多巴胺的美豬進入校園？
市長盧秀燕回應，台中堅持瘦肉精零檢出的態度明確，呼籲大家「永不放棄」，她更以「全球市長聯盟」將台中市等六都縣市國籍標示為「China」為例，經六都嚴正聲明後已改正，瘦肉精距離明年開放還有3個月時間，希望全民跟市府一同展現強大民意拒絕開放，成為政府後盾，將有機會改變政策。
黃馨慧表示，學校午餐吃最多的就是豬肉，政府強調「零檢出」或「使用國產豬」立意雖好，但到底要如何把關？萊克多巴胺美豬如何能不進入校園？學校除了一年1或2次抽驗外，營養午餐加工或調理製品要如何把關？要求市府盡速「說清楚、講明白」。
黃馨慧強調，營養午餐食品生產加工程序五花八門，加工豬肉經過裹粉、油炸、醃漬等工序，再製成各種食材，包括香腸、貢丸、獅子頭肉丸與甜點等半成品食材，再二度加工後出現在營養午餐裡，如何標示產地？加工品經過層層烹煮後，自主或加倍抽檢、恐也很難檢驗出是否含萊克多巴胺。
議員張瀞分、張廖乃綸抨擊，中央食安擺爛，不但統籌全國食安管理的行政院食安會報一年多來都不開會，還要放水讓瘦肉精美豬進口，罔顧人民健康，並且把檢驗萊豬的責任推給地方。
衛生局長曾梓展指出，市府已跟中央申請經費擴充人力及能量檢驗，跨局處分工執行「落實源頭管理」、「全面實施產地標示」、「加強產銷抽驗力度」、「擴大肉品檢驗」等聯合查緝，中央雖有容許量，但台中堅持零檢出。
台中市食品藥物安全處說，針對校園午餐部分，教育部已明令各級學校使用國產豬肉，教育局也依據學校衛生法第23條規定，學校供應膳食的食材，應優先採用中央農業主管機關認證的在地優良農業產品，禁止使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品，校膳若使用豬肉、牛肉等生鮮食材，一律採用國內在地食材，加強監督校園午餐肉類食材來源，維護學童飲食安全。