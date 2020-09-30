竹編療癒又實用　溪口天赦竹編工藝展在嘉義

嘉義縣溪口鄉天赦竹編協會多年來傳承竹編技藝，老中青三代都有，即日起至12月31日在創新學院展出竹編工藝展，從客家雞籠、提籃、太師椅、果菜籃到手烘爐都有，彷彿走入時光隧道來到農村日常，縣長翁章梁形容在水泥叢林中，竹器是很療癒、實用的生活器具，值得一看。

▲天赦竹編工藝展策展風格以南洋風的休憩風格為主題，竹編照明的燈具，有優美、耐人尋味的曲線造型。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.09.30）

▲走近工藝-溪口天赦竹編工藝展即日起至12月31日在創新學院展出。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.09.30）