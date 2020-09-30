竹編療癒又實用　溪口天赦竹編工藝展在嘉義

嘉義縣溪口鄉天赦竹編協會多年來傳承竹編技藝，老中青三代都有，即日起至12月31日在創新學院展出竹編工藝展，從客家雞籠、提籃、太師椅、果菜籃到手烘爐都有，彷彿走入時光隧道來到農村日常，縣長翁章梁形容在水泥叢林中，竹器是很療癒、實用的生活器具，值得一看。
位於溪口鄉崙尾村的天赦庄聚落，在早年竹編工藝最鼎盛時期，全庄有超過12家竹器工廠，近千位人口以此維生，從庄頭到庄尾，村民幾乎都從事與竹器有關的行業。
竹製用品在農村年代隨處可見，現在反而不多見，以前最常見的竹編織器具，非兒時紀憶時收藏米糧的古亭畚莫屬，意味古早稻米豐收的涵義，近來由於經濟型態改變，竹製品己日趨沒落，盛景不再。
因全球環保意識所致，讓竹器物和竹建材受到友善環境愛好者採用，天赦竹編協會傳承古法竹編製作，保留傳統與積極創新同時，在縣府輔導下榮獲「2020年建築園冶獎」－「社區文化景觀營造」獎項。
年中鋼鐵部長陳時中造訪嘉義縣，縣長翁章梁特別致贈部長一頂充滿濃濃南洋風的手工竹編帽，紅極一時，雖然一頂造價3000元，但真金不怕火煉，協會接獲來自全國各地數百頂訂單，竹編師傅日夜加班趕出貨，也為天赦的竹編打出名號。
天赦竹編工藝展策展風格以南洋風的休憩風格為主題，有大型傢俱、裝置藝術創意設計-竹蜻蜓，也有高掛照明的燈具，優美的曲線造型，猶如日治時期的鈴蘭街燈，並展出新型提藍及背包等特製日常生活用品，部長級的「時中帽」，都會在展期中呈現。
人力發展所10月17日及11月18日將各開辦一場基本竹編教學及社區導覽分享等課程，讓民眾了解竹子的特性、竹篾的取材運用及培力社區經營經驗分享，歡迎大家參加，一起來回味兒時的竹編記憶。