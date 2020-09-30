指揮80歲二胡演奏者88歲　不老樂手長庚奏樂章獻關懷

由退休老師、校長、銀行經理、公務員、農夫等組成，練習場就在82東西快速道路嘉義縣水上鄉段的高架「橋下」，全團年紀加總超過兩千歲，所以樂團既名為「橋下」國樂團，也叫「千歲團」國樂，中秋節前夕，為撫慰就醫病人及家屬，給予正面關懷，今天等地到嘉義長庚醫院演奏國樂。

▲長庚醫院楊仁宗院長感謝不老樂手盡情展現自我，撫慰更多的病友勇敢走出疾病低潮。(圖／記者陳惲朋翻攝）