指揮80歲二胡演奏者88歲　不老樂手長庚奏樂章獻關懷

由退休老師、校長、銀行經理、公務員、農夫等組成，練習場就在82東西快速道路嘉義縣水上鄉段的高架「橋下」，全團年紀加總超過兩千歲，所以樂團既名為「橋下」國樂團，也叫「千歲團」國樂，中秋節前夕，為撫慰就醫病人及家屬，給予正面關懷，今天等地到嘉義長庚醫院演奏國樂。
指揮老師是現年80歲的李正隆先生，樂團由蔡明志老師帶領，團員計有26位，分別來自老師、校長、銀行經理、公務員、農夫等不同領域退休，因有一致的音樂愛好，在樂團裡分別演奏胡琴、洋琴、柳琴、琵琶、中阮等各自專長樂器，年紀最長的是88歲，演奏二胡的蔡調和先生，樂團自成立後，曾參與近百場各種大型公益演出，也曾受邀到日本表演，嘉義縣觀光局更在2014年頒給「嘉義縣傑出表演團隊」殊榮。
今(30)日上午，橋下國樂團為關懷在長庚醫院就醫的病人及家屬，特地到長庚的1樓大廳，舉辦「中秋國樂心靈音樂會」，接連演奏「月兒像檸檬」、「阿里山姑娘」等多首應景、在地味的樂曲，傳達祝福佳節愉快的樂音。
長庚醫院楊仁宗院長表示，感佩人老心不老的「橋下國樂團」的長輩們，用音樂找到活力與互相鼓勵，正向樂觀的精神鼓舞著大家，期待這個舞台讓這群不老樂手盡情展現自我，撫慰更多的病友勇敢走出疾病低潮。
賴錦源團長指出，團員有感於到長庚醫院就醫期間，醫院醫護人員的細心照顧，同時也為感謝醫護人員防疫期間的辛勞付出，又逢中秋佳節來，所以懷抱感恩的心情，用悠揚的樂曲回饋並娛樂病友。