影／知性、味蕾一次滿足　鹿港鎮推出糕餅文化節

十月假期多，鹿港鎮公所自10月9日起在週休假日推出「鹿港四季紅秋收系列活動」，本次活動與彰化縣鹿港文化旅遊發展協會合辦，規劃鹿港糕餅節、大型桌遊互動遊戲以及萬聖闖關與DIY、風箏節活動等，內容豐富好吃又好玩，要讓大家歡樂一整個月。
鹿港是全國知名的糕餅小鎮，也是網購族的最愛，就算要下訂還要等很久，人氣照樣旺到不行，鹿港將於光輝十月推出糕餅文化節，將免費提供8家共1280份的在地糕餅，搭配好茶與香醇咖啡，在秋涼時分品嘗鹿港好滋味。
鹿港鎮長許志宏表示，10月9日、10日在公會堂廣場推出鹿港糕餅文化節，邀請鹿港知名糕餅鋪共襄盛舉，包括百年老店鄭玉珍、松本坊、三和珍、稻香緣黃金蛋糕創始店、里昂鹹蛋糕、明豐珍兔仔寮牛舌餅行、鼎泰興水蒸蛋糕、什倆漉餅行等。有糕餅就要有茗茶相伴，所以還加入東茂茗茶、漉漉茶事、3翊咖啡等，都會在公會堂設攤，邀請大家限時品嘗，還可參加糕餅DIY。
10月17、18日在公會堂有「秋高氣爽遊憩趣活動」，除了邀請樂團演奏、還有魔幻劇團以及桌遊體驗。許志宏表示，現在3C產品普遍，很多人沉迷在網路世界中，希望藉著秋高氣爽的時刻，以遊戲為主舉辦系列活動，讓大家走出戶外，瞭解不使用3C產品也可以得到有趣的休閒，現場有桌遊、麥稈娃娃DIY、真人大型桌遊競賽等，獲勝者將贈送桌遊遊戲一套。
許志宏說，為了刺激買氣，鹿港鎮公所特別加碼「集點扭轉好運天天抽好禮」活動，在糕餅節活動現場消費滿百集點，凡集5點就可轉動扭蛋機一次，好禮有鎮長紅包2千元、1千元、腳踏車、糕餅禮盒、茶葉禮盒、買一送一券等，集滿20點還可兌換限定禮品一份，數量有限，送完為止。
10月底迎接萬聖節，鹿港四季紅秋收活動在10月24、25日推出萬聖闖關PARTY及DIY，設有闖關遊戲，獲勝者贈送小禮物，歡迎大家變裝來同樂，11月1日則是風箏節登場，鹿港的九降風正是秋天放風箏的好時節。