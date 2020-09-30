行銷金門老人整合門診　楊鎮浯反串拍短片「笑」果十足

金門地區65歲以上老人人口占總人口比率達14.88%，為讓長輩就醫能夠得到更好的服務，縣府與衛福部金門醫院合力推出老人整合門診，縣長楊鎮浯特別與金城鎮長李誠智透過反串詼諧手法拍攝行銷短片，提醒銀髮族就醫時可以選擇更適合需求的「老人整合門診」，以單一門診解決所有問題。

金門醫院配合縣府政策，自108年5月起開設老人整合門診，由具有老年醫學專科資格的醫師負責第一線看診醫師，並結合復健科或神經科專科醫師、藥師、營養師、長照個管護理師及相關專業人員等，組成專業照護團隊，為高齡者提供周全的評估治療，避免長者重複用藥，減少多科就診奔波與等候，讓長輩就醫時能更省時、更方便，同時透過整合服務，也可提升醫療品質。

▲金城鎮長李誠智反串阿婆角色，笑果最佳。(圖/翻攝自金門縣政府影片)

▲長楊鎮浯反串護士，化身成醫院的宣導大使。(圖/翻攝自金門縣政府影片)

為了讓地區更多長輩及家屬了解門診資訊，以便就醫時能選擇更符合自身狀況的門診，縣府特別安排在迎城隍活動因妝人大放異彩的楊鎮浯和李誠智，在影片中反串醫生、護士及病患等角色，以輕鬆有趣的手法，讓民眾了解更多訊息，同時，縣府也同步在臉書粉絲專頁辦理有獎徵答活動，提供iphone等大獎鼓勵民眾觀看影片，以加深民眾對整合門診的認識及訊息。

楊鎮浯表示，金門醫院老人整合門診目前由醫療團隊負責門診收案，每週2診次服務，並將於10月起增加至每週3診次，凡65歲以上有多重慢性病、多科就診、多重用藥、不明原因衰弱或認知功能減退等問題的長者，皆可經由網路或現場掛號來院就診，由主責醫師進行初次周全性評估，如符合需求，將依據個別狀況進行專科會診(精神科/神經科/復健科/其他)、營養師會診，由長照個管護理師進行需求評估並收案，持續於老人整合門診追蹤、整合用藥與醫療資源，並與個案及家屬討論後續治療方案。