影／社頭泡棉工廠火警　山腳下「天黑一半」幸無人傷亡

八卦山脈上空黑煙敞天，彰化縣社頭鄉山腳路一泡棉工廠今（30）日下午2點32分左右發生火警，大火與黑色濃煙蔽天，熊熊大火燃燒，連8公里外的永靖、田尾鄉都看得到濃濃黑煙竄升天際，所幸未傳有人員傷亡，彰化縣環保局也派出空品車前往監測，啟火原因調查中。

▲彰化縣社頭鄉山腳路一泡棉工廠發生火警，民眾直播火警過程。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.30）

× ▲彰化縣社頭鄉山腳路一泡棉工廠發生火警，民眾直播火警過程。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.30）

社頭鄉山腳路、重生路口一家泡棉工廠發生火警，大火與黑色濃煙蔽天，相當嚇人，因濃煙帶有燃燒塑膠臭味，許多民眾互相走告避免外出，以防吸入濃煙，彰化縣消防局第二大隊指出，今（30）日下午2時32分許接獲民眾通報，指室外變電箱走火，火星掉落下方竹林引發火勢，大火延燒到隔壁泡棉工廠外堆放的泡棉，掀起熊熊烈火，濃煙直竄天際，遠在7、8公里外的永靖鄉等地都能看到。

▲大火與黑色濃煙蔽天，熊熊大火燃燒，連8公里外的永靖、田尾鄉都看得到濃濃黑煙竄升天際。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.30）

× ▲大火與黑色濃煙蔽天，熊熊大火燃燒，連8公里外的永靖、田尾鄉都看得到濃濃黑煙竄升天際。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.30）

該工廠坐落在社頭重生路上一處竹林旁，現場民眾表示，該竹林上有高壓電線，一開始聽到變電箱有短路爆炸聲，引發火星掉落到樹林以及工廠堆放在路旁的泡棉，而引發火勢，發現的時候已經來不及，只好趕緊通報消防人員來搶救。

▲社頭鄉山腳路一泡棉工廠發生火警，整座廠房被燒得精光。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.30）

× ▲社頭鄉山腳路一泡棉工廠發生火警，整座廠房被燒得精光。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.30）

不知情的民眾PO說，遠遠就看到社頭山腳下「天黑一半」，台電獲報前往現場斷電，並調查，台電澄清指出，現場變電箱並未短路，高壓電也沒爆炸起火，疑似為民眾私設的室外電線走火，火警造成工廠內的電線短路，受災戶停電，台電派員於現場戒備，並提供相關協助。