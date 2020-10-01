看醫生不害怕　醫師走出診所說故事教導小朋友正確醫療觀

近年氣喘兒有越來越多的趨勢，為了讓幼兒了解氣喘、讓小朋友不會害怕看醫生，大樹診所院長、秀傳醫院兼任主治醫師楊樹文，特別前往彰化鵝媽媽幼稚園，透過講故事的方式，讓小朋友知道氣喘並不可怕，也讓他們親身體驗氣喘輔助器及簡易肺功能檢查。

▲楊樹文認為醫師走出診所，到幼兒園講故事，可以增加兒童對醫療行為的認識，減少生病就醫時心理上的恐懼。（圖／記者葉靜美攝）