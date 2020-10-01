看醫生不害怕　醫師走出診所說故事教導小朋友正確醫療觀

近年氣喘兒有越來越多的趨勢，為了讓幼兒了解氣喘、讓小朋友不會害怕看醫生，大樹診所院長、秀傳醫院兼任主治醫師楊樹文，特別前往彰化鵝媽媽幼稚園，透過講故事的方式，讓小朋友知道氣喘並不可怕，也讓他們親身體驗氣喘輔助器及簡易肺功能檢查。
楊樹文表示，兒科醫師打破冰冷印象，診所的醫師走出診所，到幼兒園講故事，可以增加兒童對醫療行為的認識，減少生病就醫時心理上的恐懼。他以自己所著的繪本《我不會咻咻咻》內容，分享兒童氣喘的故事，讓在場的老師及孩童更加了解氣喘並不可怕，只要與醫師配合，一定會好起來。
楊樹文與診所護理人員，陪伴孩童進行「我也是講故事高手」活動，現場準備了楊樹文最新著作繪本，聽診器、肺功能機器等醫療設備，讓小朋友學習如何預防過敏，如何操作吸入型藥物與正確的醫療觀念，並贈送每位孩童一個小玩具。
楊樹文呼籲，最近早晚天氣變涼了，過敏的小朋友要注意過敏、氣喘、異位性皮膚炎等症狀的發生；腸胃道型病毒所引發的感冒，容易引起嘔吐、拉肚子、頭痛、發高燒等症狀，例如諾羅病毒、輪狀病毒及沙波病毒等，建議有病毒性腸胃炎的小朋友，盡量不要吃生食、要清淡飲食，避免過油或高糖分的食物刺激腸道蠕動，讓腸胃道休息、多洗手，防止病毒感染。