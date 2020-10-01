中秋節為什麼吃月餅、柚子　您知道嗎？

中秋節是全家人團聚的日子，台灣人習慣吃月餅和柚子、柿子，習慣成自然，民族專家表示，其中蘊含許多老祖宗的智慧，以及對子女的期許﹔以柚子來說，蘊含「保佑子女」的涵義；柿子更代表父母寄望考「試子」女能像柿子一樣紅運當頭、戴官帽高中狀元。

▲雲通居士表示，切開團圓月餅要先算好全家共有多少人，在家和外地的都要算一份，不能切多也不能切少。(圖/記者康子仁攝)