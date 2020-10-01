奉天宮媽祖契子女中秋團圓　102歲人瑞契子獻禮切蛋糕

中秋月圓人團圓，具400年歷史的嘉義縣奉天宮開台媽祖，也運用今（1）日的中秋節，舉辦「開臺媽祖契子女中秋回宮大團圓」活動，來自全國各地的契子女們，相邀回奉天宮參拜開臺媽祖﹔102歳的媽祖契子林福來先生，代表所有的媽祖契子向開台媽獻禮、切蛋糕。

▲媽祖的102歲人瑞契子林福來先生，代表所有的契子向媽祖獻禮。(圖／記者陳惲朋攝）

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