影／另類團圓　彰化媽契子女回南瑤宮慶中秋

家家戶戶闔家慶團圓之際，彰化南瑤宮今（1）日第2次舉辦別開生面的「契子女回宮團圓慶中秋暨來乎彰化媽做契子女」團圓祈福活動，散居各地的契子女在此時特地趕來參拜彰化媽，感謝媽祖常年的庇佑，更顯團圓之意。
南瑤宮去年中秋節首度舉辦「契子女回宮團圓慶中秋暨來乎彰化媽做契子女」團圓祈福活動，今年持續辦理。一早就有阿公、阿嬤替孫子來感謝媽祖的庇佑，也有父母帶著新生幼兒的資料，來讓彰化媽做契子女，祈求媽祖能庇佑兒女健康、無病無痛。
來南瑤宮認契全年無休，來乎彰化媽做契子女只要準備300元結緣金，填妥報名表，就會拿到南瑤宮特別準備的契子書、絭錢、平安米及平安水等彰化媽限量契子女證書組合，象徵呷媽祖婆的水米平安順遂，以及爾後彰化媽契子女都有全新的證書珍藏，還有漂亮的個人專屬祈福吊飾，會在登記後1個月內繡好芳名通知領取。
南瑤宮創建於清乾隆3年（西元1738年），已有280多年的歷史，多年來認彰化媽的契子女不計其數，分散台灣各地，每年都會有不少信徒回來拜媽祖，感謝庇佑平安長大。
現場廟方也準備彰化媽坐鎮的神轎，供大家躦轎腳祈福，團圓祈福活動中，南瑤宮管理人林世賢市長帶領新舊契子女們，以及南瑤宮十媽會的幹部，一起向媽祖參拜賀節，大家並互道中秋佳節快樂，體驗了不一樣的中秋團圓。