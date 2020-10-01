影／另類團圓　彰化媽契子女回南瑤宮慶中秋

家家戶戶闔家慶團圓之際，彰化南瑤宮今（1）日第2次舉辦別開生面的「契子女回宮團圓慶中秋暨來乎彰化媽做契子女」團圓祈福活動，散居各地的契子女在此時特地趕來參拜彰化媽，感謝媽祖常年的庇佑，更顯團圓之意。

▲來乎彰化媽做契子女只要準備300元結緣金，填妥報名表，就會拿到南瑤宮特別準備的契子書、絭錢、平安米及平安水等彰化媽限量契子女證書組合，及全新的證書珍藏，還有漂亮的個人專屬祈福吊飾。（圖／記者葉靜美攝，2020.10.01）