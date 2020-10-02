雲林巾彩耕地藝術節登場　精彩到11日國慶連假

2020雲林巾彩耕地藝術節，今年從中秋假期開始一直到11日國慶連假結束，每天四場精彩節目演出，熱力不斷線﹔立委蘇治芬表示，感謝游文富能夠回到故鄉，做出這麼美的作品，希望也能為雲林做一個長久形的裝置藝術，成為雲林的地標之一，希望雲林旅外鄉親返鄉過中秋時，一起來參與盛會，更邀請全台民眾千萬不要錯過精彩的雲林。
主辦單位指出，今年的主題為「最初的地方」，會取這個名字是因為適逢中秋，是遊子回家團聚的日子，「家」就是我們生命生活最初的地方，而虎尾也是台灣毛巾的故鄉，讓參與的所有人，回到最初，回到那個工業開始的年代，那個茄芷袋開始的年代，所以我們推出限量主題物「毛巾茄芷袋」，要喚起大家的回憶與最潮的認同感。
今年會場主意象是耕地上的大型地景裝置藝術「土地與人交織而成的黃金(巾)」，這也是全台灣最大的竹編毛巾，長45米、寬12米、高3米，出生於雲林斗六的藝術家游文富，利用竹子創造與自然的對話，整體裝置藝術，側看像陸上起伏的巨型波浪，俯瞰則像是一條輕盈的毛巾飄落在耕地上。
作者游文富介紹了創作理念，他說黃金的「金」跟毛巾的「巾」是有連結的，巨幅竹編作品兩邊都有毛巾邊的線條感，中間波浪造型則是毛巾的肌理，這個作品的編織方式是仿效毛巾的製成方法，是全人工編織而成，「土地與人交織而成的黃金(巾)」，白天陽光的灑落在竹片上，會反射出耀眼的金黃色光芒，到了晚上透過燈光投射，營造浪漫的氣氛，為了加強與人的互動性，還特別安排的一個迷你隧道和拍照區讓民眾照相留念。
1日晚間開幕儀式上，立委蘇治芬表示，她下午已經提前到現場觀賞過，在不同的時間，藉由陽光不同角度光線的照射可以透出不同的色澤，可以說是創下「巾」氏世界紀錄，同時也感謝游文富能夠回到故鄉做出這麼美的作品，希望游文富將來有機會也能為雲林做一個長久形的裝置藝術，可以成為雲林的地標之一。
立委劉建國說，這次2020巾彩耕地藝術節，讓大家看到了毛巾產業在行銷上的各種可能性，利用新科技製作出「毛巾版茄紙袋」，不但呼應了活動的主題「最初的地方」，也讓外界看到雲林毛巾的高品質與技術，雲林毛巾就是高品質品牌的同義詞。
巾彩耕地創意裝置藝術節為期十一天活動期間，會場除了有匯集毛巾產業菁英展出的精緻毛巾市集、還有最新鮮、最在地的小農市集、虎尾魅力商圈優選店，以及用地食材製作的「好食在」、「巾好吃」饗宴。另外，鎖定親子遊客，特別請來天文專家架設望遠鏡，要一起欣賞天文奇觀「火星衝日」。
表演節目部分，羅時豐、荒山亮、太日樂集、無雙樂團、九天民俗技藝團、好客樂團、小丑默劇團與雲林在地社團連翻上陣，每天四場精彩節目演出，熱力不斷線，10月10日當天還有大人小孩最愛「紙風車樂團」帶來「雞城故事」，內容講述愛與勇氣，是羅密歐與茱麗葉與西城故事的改寫綜合版，所有佈景、道具都是全新製作。
行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉指出，雲林虎尾是台灣最大的毛巾產業聚落，希望透過系列活動讓遊客更加認識每天都要用到的日用品-毛巾，同時也串連雲林周邊景點、旅宿餐飲業及特色商圈的宣傳促銷，成功把遊客留在雲林消費，創造跨產業的大商機，雲林旅外鄉親返鄉過中秋時，別忘了一起來參與盛會，也邀請全台民眾在安排連假行程時，千萬不要錯過精彩的雲林。