新北、竹市城市美學交流　林智堅親領侯友宜觀展

新北市長侯友宜今（2）日受邀參觀2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」，由新竹市長林智堅親自帶領參觀主展館新竹體育館「城市終端機」以及「世界最美的教科書展」，充分顯示出現今趨勢透過「創新設計」思維導入城市脈絡，用設計驅動城市創新與新美學，為市民打造良善生活為各縣市共同目標。