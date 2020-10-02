中秋夜炮屑垃圾一片狼藉　南市環保局動員近百人恢復整潔

中秋連假第一天晚上民眾在海邊賞月、烤肉並燃放煙火，但許多民眾並沒有發揮公德心，離開時卻留下大批垃圾，大量炮屑、紙屑、飲料空瓶隨手丟棄；環保局清潔隊今（2）日清晨6時即出勤前往清理觀夕平台、漁光島、黃金海岸場地周邊環境，總共動員近百名清潔人員，費時5個多小時才大致恢復整潔，共計清出1.4公噸垃圾，大部分為炮(盒)屑。