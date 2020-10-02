中秋夜炮屑垃圾一片狼藉　南市環保局動員近百人恢復整潔

中秋連假第一天晚上民眾在海邊賞月、烤肉並燃放煙火，但許多民眾並沒有發揮公德心，離開時卻留下大批垃圾，大量炮屑、紙屑、飲料空瓶隨手丟棄；環保局清潔隊今（2）日清晨6時即出勤前往清理觀夕平台、漁光島、黃金海岸場地周邊環境，總共動員近百名清潔人員，費時5個多小時才大致恢復整潔，共計清出1.4公噸垃圾，大部分為炮(盒)屑。
中西安平區隊掃地班蔡姓清潔隊員說，他能體會民眾在中秋節夜晚施放煙火，與親友同樂、增添熱鬧氣氛的心情，但希望民眾在燃放煙火、放鞭炮之後，能夠將環境清理乾淨，只要隨手將垃圾帶走，就是幫了他們莫大的忙。
一同出勤的清潔隊同仁從清晨6時上工，片刻不敢休息地清理路面及空地炮屑，但因炮屑重量輕，容易四處飄散，需要花費比平常更多的時間清理，說不辛苦是騙人的。不過，看到環境在同仁合力之下，逐漸恢復整潔，還是很有成就感。
環保局表示，中西安平、安南、南區、東區動員的人力，已全部動員竭力清理，3日上午將再派溝渠隊協助及並商請南區大型街車支援。也期望未來權責單位(漁港所、工務局等)能善盡管理責任，不要再增加其他單位負擔。
市長黃偉哲感謝環保局清潔隊員的辛苦與付出，在多數人開心放假之際，堅守工作崗位，盡心盡力維護市容，展現出敬業的精神與工作態度值得嘉許。環保局長謝世傑表示，連假還有2天，盼區公所志工、環保志工等能主動加入維護環境的行列。
黃偉哲也說，環境整潔需要每個人的參與，民眾出遊造訪各地，請將垃圾帶走或丟入垃圾桶，尤其是將已燃放完煙火的炮盒，最好能再以水澆熄才放入垃圾桶。請發揮公德心體貼清潔人員辛苦值勤。