南美館突破200萬參觀人次　黃偉哲親自見證贈好禮

台南市美術館昨（2）日閉館後統計達到1,999,934人次，僅剩66人即突破2百萬人次大關。館方在粉絲頁公布後，今天一早吸引排隊人潮，台南市長黃偉哲親自到南美館等候，見證歷史性的一刻。
第200萬名參觀民眾為來自台北的鄭小姐，得知獲獎當下又驚又喜，開心表示自己和先生、女兒是統一獅球迷，趁著連假開夜車南下，預計參觀完美術館後至棒球場觀賞球賽，對於成為第200萬名參觀民眾，感到非常意外且驚喜。
黃偉哲表示，很高興見證南美館第200萬名幸運兒誕生，南美館自開館以來參觀人數持續上升，尤其今年1月至8月的入館參觀人數皆破新高，比故宮、奇美博物館及各地很多付費參觀的場館還多，是全台第一名。
黃偉哲特別感謝美術館同仁的努力，也歡迎大家到南美館參觀之際，可以到周邊景點商圈逛街消費，只要消費滿200元就可以參加抽獎，就有機會抽中輕豪宅等大獎。
黃偉哲加碼致贈鄭小姐「台華窯瓷盤」，南美館館長潘襎送上200張貴賓券、總價值2萬元的美術館文創商品，晶英酒店更加碼，提供價值16,170元晶英酒店海東家庭客房平日住宿券。
第200萬名參觀民眾的前後各一位觀眾，各獲得20張貴賓券及總價值2千元的禮物，一起開心慶賀突破200萬人次紀錄。
南美館從去（108）年正式營運至今，吸引廣大觀眾入館參觀，去年整年度便累積130萬人次，今年暑假期間參觀人潮更是大幅攀升，超越去年暑假入館人次。
潘襎表示，開館第2年便迎來第2個百萬人次，是傲人的成績，未來南美館迎接第1千萬人次時，旅日膠彩大師姚旭燈將特繪一幅作品相贈，令人振奮且期待。潘襎也指出，南美館將持續致力推出質量兼具的展覽、融入多元領域的藝術教育活動，並提供舒適的館內外參觀環境品質，讓觀眾每回造訪都能獲得良好的參觀經驗。