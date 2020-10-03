故宮首創博物館馬拉松　3000多位跑者迎晨曦賞南院之美

受新冠肺炎影響而延期的2020故宮南院馬拉松慢跑活動，今(3)日一早6點，終於在南院北側的慶典花園，由故宮博物院副院長黃永泰與法務部次長蔡碧仲鳴槍後，超過3000多位馬拉松愛好者共迎晨曦，場面熱鬧的慢跑在南院美麗園區。

▲南院馬拉松慢跑，在故宮黃永泰副院長等人鳴槍後起跑。(圖／故宮南院提供)