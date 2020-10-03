中秋連假激情卵巢破裂　醫師：避免延誤治療

中秋節正是月圓人團圓的時候，一位23歲妙齡女子當晚因急性腹痛，以為是烤肉吃壞肚子了，至嘉義醫院急診就醫後，才告知醫師與男友激情後就發生嚴重腹痛，檢查後發現是卵巢破裂及腹腔內出血，緊急在嘉義醫院以腹腔鏡手術切除部分卵巢囊腫及清洗腹腔內血液後，第二天即出院。

嘉義醫院院長，也是婦產科醫師黃元德表示，卵巢囊腫破裂、卵巢出血時，血液容易堆積在骨盆腔，也就是下腹部接近恥骨的部分，導致腹膜受刺激而劇痛，症狀類似腹膜炎，若出血持續且出血量過多，可能會休克，提醒民眾如有腹部不正常疼痛發生，應該更謹慎小心。

黃元德指出，這類急診病人如果出血情況較不嚴重，可先觀察腹痛情形，同時偵測血中的血紅素，萬一血紅素持續降低，有必要動手術止血，若是血紅素呈現穩定狀態，則可出院返家觀察。他說明，除了已知本身有卵巢囊腫外，女性在生理週期常會有生理性的卵巢囊腫產生，例如濾泡、黃體囊腫等。此外，像是接近排卵期，都是卵巢較脆弱的時候，一旦受激烈的性行為等外力刺激，很容易導致卵巢囊腫破裂或卵巢出血。

黃元德建議，身體有異狀時，不妨先休息一會兒，如未改善或症狀加劇就要趕快就醫，他提醒在享受魚水之歡時男方動作應溫柔，也要留意女伴的健康狀況，才能讓親密關係沒有後顧之憂。女性如果有出現腹部腫脹或疼痛，需盡早就醫以免延誤病情及就醫時機。