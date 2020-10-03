諸羅城百年歷史　嘉義市慈濟宮建築做見證

嘉義市嘉邑慈濟宮創建於清代時期，經嘉義市文資審議會同意登錄為歷史建築，廟內裝飾都是當時諸羅城一等一的知名大師花費非常大的心力、材料及工法等創建而成，充分表現當時傳統精湛工藝，廟內處處都是無價的文化資產。所以成為嘉義市第一個以「宮廟」為名，兼具有形與無形文化資產的案例。
嘉義市政府表示，嘉邑慈濟宮創建於清代時期，經文資審議會9月25日已同意登錄為歷史建築，且2015年「嘉義市慈濟宮駕前如意振裕堂八家將」已登錄為嘉義市傳統表演藝術文化資產，慈濟宮在今年再次提出申請並通過成為歷史建物，是嘉義市第一個以宮廟為名的文化資產的案例。
市府文化局指出，慈濟宮是古諸羅縣城外七境的境主廟，俗稱「外教場埔七境王爺宮」，廟內主祀五府千歲，興建於道光23年（1843年），現貌為民國54年動土重建，傳統閩南樣式的寺廟建築外觀造型，整體樣式包含木作與鋼筋水泥混合構造。
慈濟宮主委洪朝文說，廟內裝飾風格極具特色，大木由陳專琳(煌司)負責，同時也是整間廟的設計師，小木由黃水臨施作，交趾陶由陳專友承作；另外廟內彩繪豐富，陳壽彝負責繪製廟內正拜殿四堵大型堆塑，潘麗水繪製六扇門神，兩側真人比例的八家將則是蔡有土所塑，這些都是當時一等一的知名大師，顯示出當時重建慈濟宮是花費非常大的心力、材料及工法皆充分表現當時的傳統工藝之精湛，可說整間廟處處都是無價的文化資產。
慈濟宮內有4件大型堆塑，是由陳壽彝大師繪製，拜殿兩側係木蘭從軍、昭君出塞；正殿兩側則有天官賜福、簪花晉爵堆塑，陳壽彝落款清楚可見；門神彩繪則出自春源畫室潘麗水大師之手，是雲嘉地區現存最大幅門神彩繪。