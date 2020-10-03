諸羅城百年歷史　嘉義市慈濟宮建築做見證

嘉義市嘉邑慈濟宮創建於清代時期，經嘉義市文資審議會同意登錄為歷史建築，廟內裝飾都是當時諸羅城一等一的知名大師花費非常大的心力、材料及工法等創建而成，充分表現當時傳統精湛工藝，廟內處處都是無價的文化資產。所以成為嘉義市第一個以「宮廟」為名，兼具有形與無形文化資產的案例。

▲門神是潘麗水大師落款。（圖／嘉義市政府提供)

▲慈濟宮內重要泥塑。(圖／嘉義市政府提供)