影／古坑傳出投毒食物殺狗　愛犬痛苦掙斷鐵鍊亡

古坑鄉桂林村中秋節當天發生一起毒狗事件，同村的男子不滿遭狗吠，以摻有毒的食物害死小黑狗，其過程均由飼主家中監視器全都錄，已由華山派出所員警傳喚犯嫌到案說明偵辦中。

▲騎銀色機車男子還回頭查看小黑狗是否吃食。（圖／記者簡勇鵬翻攝，2020.10.03）

▲小黑狗「麻糬」毒發痛苦哀號過程遭飼主家中監視器全都錄。（圖／記者簡勇鵬翻攝，2020.10.03）