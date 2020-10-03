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影／古坑傳出投毒食物殺狗　愛犬痛苦掙斷鐵鍊亡

記者蘇榮泉、簡勇鵬/綜合報導

calendar_today2020-10-03 19:47:25

古坑傳出投毒食物殺狗
▲飼主家中監視器錄到騎淺色機車男子停下，從腳踏板拿出一袋食物（紅圈處）丟給小黑狗。（圖／記者簡勇鵬翻攝，2020.10.03）

古坑鄉桂林村中秋節當天發生一起毒狗事件，同村的男子不滿遭狗吠，以摻有毒的食物害死小黑狗，其過程均由飼主家中監視器全都錄，已由華山派出所員警傳喚犯嫌到案說明偵辦中。



住古坑鄉桂林村苦苓腳的鐘姓女飼主，飼養9年的小黑狗「麻糬」，在中秋節當天中午，突然痛苦哀號掙斷鐵鍊衝出倒在路旁抽蓄，經飼主聽到哀嚎聲，以為遭車撞，上前查看發現愛狗已口吐白沫，正想送往動物醫院搶救時已回生乏術。


▲騎銀色機車男子還回頭查看小黑狗是否吃食。（圖／記者簡勇鵬翻攝，2020.10.03）
▲騎銀色機車男子還回頭查看小黑狗是否吃食。（圖／記者簡勇鵬翻攝，2020.10.03）
鍾姓飼主調閱監視器，發現1日中午12點32分許，一名騎淺色機車男子，將車停在飼狗處屋簷下，從腳踏板拿出一袋食物丟給綁在住家前的愛狗「麻糬」吃，「麻糬」在12點36分吃完後，不到1分鐘疑毒性發作不適而暴跳哀號，甚至疑因不堪痛苦而掙斷鐵鏈衝出，隨後即倒在對面路旁抽蓄身亡。

▲小黑狗「麻糬」毒發痛苦哀號過程遭飼主家中監視器全都錄。（圖／記者簡勇鵬翻攝，2020.10.03）
▲小黑狗「麻糬」毒發痛苦哀號過程遭飼主家中監視器全都錄。（圖／記者簡勇鵬翻攝，2020.10.03）
鍾姓女飼主事後除向華山派出所報案外，尚在臉書PO文譴責該名騎淺色機車的老伯惡行，傷心表示「怎麼可以那麼壞心」？「為什麼下毒害我們家的麻糬」？另在受訪時，表示麻糬是友人送養，已養了9年，平常都綁在門前、不太會亂吠，只有對特定人士會吠叫，先前因發現牠身上常有傷痕，懷疑遭人打，因此裝監視器，沒想到會遭毒死，痛斥狗也是一條生命，怎麼這麼狠心。

▲小黑狗吃食後不到1分鐘疑毒性發作痛苦哀號掙斷鐵鍊衝出馬路不斷抽蓄。（圖／記者簡勇鵬翻攝，2020.10.03）
▲小黑狗吃食後不到1分鐘疑毒性發作痛苦哀號掙斷鐵鍊衝出馬路不斷抽蓄。（圖／記者簡勇鵬翻攝，2020.10.03）
經訪查左鄰右舍，該名犯嫌就住在附近，疑因不滿每次騎機車經過都遭狗吠，才憤而投毒殺狗；而警方受理後，即循線傳喚該名犯嫌到案說明，並將在週一，將狗的遺體和殘餘食物等證物，送交雲林縣動植物防疫所，待化驗後再進一步依違反動物保護法偵辦。 


 

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