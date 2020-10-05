流感疫苗開打！侯友宜率先示範

新北市流感疫苗10月5日起開打，只要是50歲以上、慢性病、孕婦和學生等，都可以免費接種；此外，新北市也自行購買2萬多劑流感疫苗，讓中低收入戶和身心障礙者也可以施打。市長侯友宜率先接種，鼓勵符合資格的民眾趕快施打，讓防疫滴水不漏。