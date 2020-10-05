流感疫苗開打！侯友宜率先示範

新北市流感疫苗10月5日起開打，只要是50歲以上、慢性病、孕婦和學生等，都可以免費接種；此外，新北市也自行購買2萬多劑流感疫苗，讓中低收入戶和身心障礙者也可以施打。市長侯友宜率先接種，鼓勵符合資格的民眾趕快施打，讓防疫滴水不漏。
免費施打的對象，包括50歲以上、慢性病、罕見疾病、重大傷病等高風險病患、安養養護機構等對象、6個月至高中職、五專一至三年級學生、孕婦及6個月內嬰兒之父母及幼托育機構專業人員（含公共社區托育家園）等，都可免費接種，為擴大保護市民健康，新北市自編預算添購流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，以擴大公費施打對象，讓防疫滴水不漏。
侯友宜表示，除了中央公布的施打對象，新北市自行購買2萬2千劑流感疫苗，將設籍中低收入戶、低收入戶及身心障礙者；設籍6至18歲未註冊入學者，與國小至五專教職員或行政人員、產後護理之家非醫事工作人員、公共托老工作人員；托育人員（含居家型保姆）、客運司機等也一併納入公費疫苗保護傘。
此外，新北市也自編預算購入6萬劑肺炎鏈球菌疫苗，凡設籍65歲以上未接種免費肺炎鏈球菌疫苗，可以搭配流感疫苗同時接種，雙管齊下，雙重保護。
新北市分析108年10月至109年9月流感疫情資料，在211例流感併發重症中，僅有2例施打疫苗，另有85例為65歲以上族群。流感病毒可能引起肺炎，在於流感病毒會破壞上呼吸道黏膜細胞，使得原本在鼻腔或咽喉內的肺炎鏈球菌有機會入侵，最有效的預防就是接種流感疫苗和肺炎鏈球菌疫苗。
侯友宜呼籲，流感疫情多自11月緩慢上升，於12月至隔年3月達到流行高峰，尤其長者、幼兒及慢性病人等高危險族群，容易引起嚴重併發症甚至死亡，但疫苗接種後約2至4週才能夠產生足夠的保護力，請民眾儘速接種，千萬不可輕忽。
衛生局長陳潤秋說明，新北市流感疫苗合約院所有670家提供接種服務，其中同時提供長者肺炎鏈球菌疫苗接種服務有263家，符合資格者請攜帶健保卡、身分證或相關證件，至社區接種站、衛生所（完全免費）或合約醫療院所（酌收掛號費）接種，並落實手部衛生及咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。