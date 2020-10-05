因口角衝突行兇　台南學長槍殺學弟　凶嫌遭羈押

台南市新市區4日凌晨發生槍擊案，張姓男子與吳姓男子為學長、學弟，因口角起衝突，吳嫌持槍射擊張男，子彈射中張男左胸，經緊急手術搶救，張男仍未脫離險境，案發後，警方逮獲吳嫌，全案依槍砲、殺人未遂罪送辦，檢察官訊後認吳嫌涉犯殺人罪嫌重大，且有逃亡之虞，聲請後經台南地院裁定羈押。