預防疾病增強抵抗力　中醫提出妙方

為了防疫，中國老祖宗的智慧—中藥也能起很大的作用，新北市中藥公會特別推出「三帖保健良方」，包括補養飲、元氣飲和活絡湯，中醫師特別推薦補養飲和元氣飲，因為含有黃耆成分，能夠產生干擾素，對抗自由基，不僅能預防癌症，更能增強抵抗力，對抗新冠肺炎。
在防疫新生活階段，新北市府與新北市商業會和新北市中藥商業同業公會共同合作推廣中藥產業，現推出「三帖保健良方」，到合法中藥行購買補養飲、元氣飲、活絡湯，前兩者直接引用，活絡湯則用在泡腳或沐浴，讓民眾在家也能善用藥膳享受健康。
新北市中藥商業同業公會理事長林俊雄表示，7月發生在台中的中藥驗出鉛中毒事件，讓大眾感到人心惶惶，許多中藥商生意掉了一半，因此，新北市中藥商公會決定推出「認證標章」，只要通過中藥公會成立的自律委員會驗證過的中藥商店鋪，一定提供優質中藥材產品，希望把劣質藥材趕離新北市。
未來自律委員會將嚴格把關中藥材品質，不定期進行檢驗，如發現劣品或贗品將於「新北市中藥商業同業公會」網站公佈，請會員下架並要求廠商於半個月內全數回收，此公司行號三個月內，禁止提供貨源給新北市所有會員，共同強烈抵制此無良行為。
新北經發局長何怡明表示，今年因應防疫新生活期間，中藥公會推出在家也能享健康的好方法，從簡單可料理的當歸雞，到方便飲用的「粉光参玉竹補養飲」以及「東洋參元氣飲」，都可以作為調理身體的良膳，中藥公會更推出「活絡湯」，讓民眾回到家，可以透過泡腳放鬆一下，讓自己變得更健康、更有好氣色。