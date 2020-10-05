預防疾病增強抵抗力　中醫提出妙方

為了防疫，中國老祖宗的智慧—中藥也能起很大的作用，新北市中藥公會特別推出「三帖保健良方」，包括補養飲、元氣飲和活絡湯，中醫師特別推薦補養飲和元氣飲，因為含有黃耆成分，能夠產生干擾素，對抗自由基，不僅能預防癌症，更能增強抵抗力，對抗新冠肺炎。

在防疫新生活階段，新北市府與新北市商業會和新北市中藥商業同業公會共同合作推廣中藥產業，現推出「三帖保健良方」，到合法中藥行購買補養飲、元氣飲、活絡湯，前兩者直接引用，活絡湯則用在泡腳或沐浴，讓民眾在家也能善用藥膳享受健康。