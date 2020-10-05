中捷市府站國慶日首開箱　民眾可上車參觀

今年台中雙十國慶很不一樣！迎接年底台中捷運綠線通車盛事，台中市政府10月10日國慶升旗典禮，將由台中捷運警察隊及台中捷運服務人員擔任護旗手，加入領唱國歌的行列，當天將邀請民眾參加台中捷運市府站首度開箱，跟中捷車廂拍照、打卡，為今年雙十國慶留下美好回憶。
民政局長吳世瑋表示，台中捷運綠線將於年底通車，所以今年國慶以「台中領航 光輝國慶」為主題，象徵台中市民正式邁入捷運日常新生活，並感受到台中未來的新展望。
吳世瑋說，今年雙十國慶當日將由台中女中樂儀隊擔任開場表演及迎旗手，台中捷運警察隊與服務人員則擔任護旗手，並一同上台與西屯區永安國小合唱團領唱國歌，升旗典禮結束後，由中國醫競技啦啦隊表演拋接與華麗翻騰等舞蹈動作，最後再由泰安國小手鼓舞蹈隊壓軸演出。
另外，台中捷運市政府站也將於國慶當日提前開箱，台中捷運公司董事長林志盈表示，中捷車站硬體工程及站內設備設施均已完工，中捷公司特別在國慶日升旗典禮後，當日上午8時30分至下午1時30分，開放市府廣場旁的捷運市政府站讓民眾自由參觀，當日站內還有電聯車停靠，民眾可上車參觀。
林志盈說，中捷安排每半小時由專人為民眾導覽介紹，車站導覽部分，會介紹站內空間及各項設備，讓民眾了解車站特色及旅客相關設備操作方式；至於電聯車導覽，則會介紹運轉系統、列車資訊等，民眾可試坐座椅，也可了解車內相關設備操作與使用時機。
林志盈表示，中捷公司特別將車廂內佈設得很有國慶喜氣，車站內還有身穿中捷制服的可愛石虎家族「歐米馬」及「樂虎」與民眾合影打卡，如參觀人潮過多，必要時中捷公司會採取入場容留管制，請參觀民眾體諒配合。
民政局表示，國慶當日市府除準備手持小國旗、限量手提露營燈宣導品及8款國慶、中捷意象小貼紙要送給民眾外，升旗典禮現場並準備有Q版市長媽媽、國慶中捷列車打卡版，讓民眾拍照打卡作紀念，另也提醒民眾配合防疫措施，請記得佩戴口罩。