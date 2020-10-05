中捷市府站國慶日首開箱　民眾可上車參觀

今年台中雙十國慶很不一樣！迎接年底台中捷運綠線通車盛事，台中市政府10月10日國慶升旗典禮，將由台中捷運警察隊及台中捷運服務人員擔任護旗手，加入領唱國歌的行列，當天將邀請民眾參加台中捷運市府站首度開箱，跟中捷車廂拍照、打卡，為今年雙十國慶留下美好回憶。