中市天外天劇場去留　議員提協議價購

台中市議會今(5) 日進行專案報告，東區天外天劇場的未來去留，文化部已在9月21日發函，將天外天劇場指定為暫定古蹟的日期自10月2日起再延長半年。
市議員黃守達指出，許多市民都十分關心，盧市府卻依然沒有任何態度，既然盧市府可以為了交通與發展花7.5億打通大智路，為了城市文化的百年大計，主動協議價購天外天劇場應該也是可行的路徑。
黃守達表示，現大智路已打通，台中車站周遭地標皆有十足的發展潛力，天外天劇場距離車站行走距離僅270公尺，現在又具備一定知名度，無論其未來是否被認定為文資，若能夠好好的保存活化，勢必會成為城市一大亮點，帶動地方發展；位於西區的審計新村也不具備文資身份，但經整修活化後，已成為舊城區著名地標，不論平日假日都帶來滿滿人潮。
黃守達強調，保存文化與歷史景觀，首長的態度與意志很重要！若有心要保存，除走文資一途，容積移轉、地主請求徵收、協議價購、換地等方式都是可以評估的，過去在文資法制定前亦有摘星山莊的先例，之前就有在地文史團體發起一人一萬湊足三億買下天外天劇場的活動，雖執行困難度極高，但已展現公民社會對於天外天建築保存的高度決心。
黃守達詢問盧秀燕市長，是否想要保留天外天劇場，盧秀燕僅表示，文化部已介入，尊重及樂見。
黃守達質疑，盧市府想做的事情就砸大錢，不想做的事情就推給中央，對於文化資產的保存沒有任何的態度，也難怪台中市離文化之都的美名已越來越遠。
台中市政府表示，市府積極維護文化資產，盧市長上任後啟動許多修復工程，包含台中州廳、大楊油庫、潭子穀倉等；針對天外天劇場，盧市長的回應表示，由於文化資產之審議屬專業問題，將尊重台中市文化資產審議委員會會決議。對於文化部的暫定古蹟處置也表示尊重。
文化局表示，天外天劇場歷經兩任市長，一共開了15次會議，104年2月經台中市文化資產審議委員會審議決議不予指定古蹟，也不予登錄歷史建築，後經文史團體提出新事證及文化部函請市府辦理調查研究，今(109)年3月台中市文化資產審議委員會開會審議，仍維持104年決議，即不指定古蹟，也不登錄歷史建築。
另外，天外天劇場所有權人今年4月20日提起訴願，文化部文資局依訴願法第14條及第58條檢送行政院審理，目前行政院審理中，待訴願結果出爐，市府將依法續辦理相關事宜。