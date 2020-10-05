迎接基隆首次國慶晚會　林右昌預告：金曲獎大咖會來

中華民國各界慶祝109年國慶記者會，今(5)日於立法院紅樓一樓簡報室舉行，基隆市長林右昌與慶籌會主委立法院長游錫堃、慶籌會秘書長內政部政次陳宗彥等連袂出席，迎接基隆第一次的國慶晚會。
游錫堃表示，感謝基隆市政府與台南市政府支持配合，都是第一次舉辦國慶晚會及國慶煙火；今年國慶主題「民主台灣．自信前行」，台灣因為抗疫有成被國際社會視為典範，上週美國總統川普染疫，他聽到消息相當震驚，代表立法院祝他早日康復。
林右昌致詞指出，今年國慶晚會到基隆，這是基隆第一次，晚會將在基隆港西四碼頭舉辦，有無敵美麗港景與港灣風情來陪襯，港區所有船隻均會鳴笛齊慶祝，泊靠港區郵輪也會一齊同歡至當晚八時後才駛離，開啟新的航程。
林右昌表示，基隆是台灣頭，是台灣國際郵輪母港，在基隆舉辦國慶晚會的特殊意義，就是大船出港，航向世界，活動除白天安排遊程招待僑胞與僑生，優人神鼓與知名大提琴家張正傑進行合作演出「祭天」，藉由這場表演，向全人類及台灣祈福，更有甫獲金曲獎榮耀的滅火器團體等精彩演出，敬請拭目以待。
林右昌表示，近日國際局勢轉變，中共對台灣的圖謀從未停止，專制獨裁的政權，更彰顯民主台灣的可貴，除歡迎僑胞與僑生之外，也向所有防疫英雄與勇敢台灣人致敬，我們齊聚一堂，為基隆、台灣來加油。