地震4級才有警報通知！議員提議達3級就發佈

中部地區(4)日凌晨發生4.1級地震，讓許多人夜半驚醒卻不見手機的地震災防警報，以為是中共發射飛彈，嚇得一夜無眠，台中市議員羅廷瑋、陳文政今(5)日在議會質詢時，要求市政府應向中央反映調整災防告警訊息爭取降為3級即發佈手機警示，以保障民眾的人身安危。