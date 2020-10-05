地震4級才有警報通知！議員提議達3級就發佈

中部地區(4)日凌晨發生4.1級地震，讓許多人夜半驚醒卻不見手機的地震災防警報，以為是中共發射飛彈，嚇得一夜無眠，台中市議員羅廷瑋、陳文政今(5)日在議會質詢時，要求市政府應向中央反映調整災防告警訊息爭取降為3級即發佈手機警示，以保障民眾的人身安危。
(4)日凌晨3點46分在中部地區發生規模4.1級地震，許多民眾在睡夢中被搖醒，卻沒有收到地震災防警報，由於震央在新社，因過去有921大地震的經驗許多人餘悸猶存，同時也質疑「為什麼沒有收到手機警報」，有鑑於此，羅廷瑋指出，當天氣象局公告之級別為4.1級，已達發布標準，但台中市民卻都沒接到，是怎麼回事？
市長盧秀燕則回應，由於台中市府過去向中央申請4級才會發布手機警示，而當天規模雖然4.1級，但各地實際震度並未超過4級，所以台中市民才會沒有收到地震警示，根據內政部統計，台中共有38萬多戶老舊建物，其中有超過三分之一是30年以上的老屋，必須妥善維護與篩檢示警。
羅廷瑋表示，921大地震在中部民眾的心中留下非常大的陰影，因此要求市府應向中央爭取，調整災防告警系統的通知級別門檻，在發生三級地震時即傳送緊急警報至民眾手機，讓大家能有足夠時間反應做出逃生判斷，免得又讓人誤以為是中共要攻打過來了。
盧秀燕表示，市府將蒐集民意評估，研議向中央申請把警示標準降到3級。