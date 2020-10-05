「轉機：台灣」移工攝影展　駁二開啓多元文化體驗

全台最大的移工攝影展「轉機：台灣」即日起至11月 1 日，在高雄駁二蓬萊 B6 倉庫登場，這個專為移工規劃的攝影展，成為傳述刻劃跨海來此地工作者的展覽，讓因疫情期間無法出國的民眾，可透過影像、遊戲體驗，開啟一場不一樣的文化之旅。

高市文化局長王文翠表示，在高雄這座城市中，共有六萬名移工，移工所帶來的無論是產能、生活協助、文化交流，也漸漸融入成為這座城市的一部分。這次特別與非營利組織 One-Forty，和台灣福興企業跨界合作，讓駁二成為轉機站，展出上百張經典照片，更首創以遊戲體驗移工跨國旅程。

▲ 「轉機：台灣」移工攝影展在高雄駁二蓬萊 B6 倉庫登場。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.05）

「移工不只是勞動力需求」，One-Forty 創辦人陳凱翔說，他們是有感情的朋友、是為了家人出國打拼的父母或兒女，或是為了實現理想的年輕人，透過這場展覽，團隊希望撕下「外勞」的標籤，呈現移工與台灣社會的連結，期許台灣成為移工朋友們的人生轉機。同時，透過善待與台灣人生活在同片土地上的移工，創造台灣與世界產生深刻連結的轉機。



