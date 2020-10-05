台中捷運增資35億　議員憂後續營運

台中捷運即將通車，民進黨議員江肇國等人，針對中捷未來營運表示，民眾關心的除了通車時程，也非常關心捷運的營運情形，據捷運公司報告，其預估的載運量與票價收入前前後後皆不同，引起議員質疑。
江肇國指出，中捷運即將通車，但捷運公司所預估的每日運量卻從8萬多一直往下修到4萬多，包含先前預估有6萬多的每日運量，可產生3億多的票收；今卻說5萬多的每日運量會有5億的票收，這樣的評估到底基準為何？中捷公司提供給市議會的報告、資料數據都不一樣，但後續的營運、站體的聯開卻沒有妥善的規劃與明確的進度。
江肇國也表示，除了票價的問題，捷運站體的業外聯開部分也只維持一站有聯開的進度，其他的聯開進度幾乎為0，另外，其他附屬事業的部分更沒有看到進展。但捷運公司已於3月份增資25億，但要到錢後，卻沒有看到捷運公司提出任何可以提升營運人數與相關的優惠配套來彌補這樣的虧損情形。
議員謝明源指出，台中捷運公司人事費用龐大，10億元的資本額到今年底就要花掉9億，雖然明年再由市府編列25億元資本額挹注，但若一直仰賴市府挹注中捷公司，恐成市庫沈重負擔，他表示，中捷公司要積極研擬多元經營策略，引進民間投資，中捷營運才能長久。
陳淑華議員說，捷運綠線明年的虧損高達6.57億餘元，預期在一條綠線的情況下，運量有辦法再比51500人次更高嗎？如果運量增長有限，在這種情況下，捷運公司有辦法撐多久？其他的收入每年可以創造多少收入？捷運綠線未來除了客運收入，應有相關營運配套，提高業外收入，避免淪為錢坑。
台中捷運公司表示，捷運綠線各站體可利用的商業空間雖較為有限，但仍積極拓展票證、金融機具服務、附屬事業，並開發系列商品，盼藉多元化經營提高業外收入，以期早日達到永續經營、損益兩平目標。
台中捷運公司說，台中捷運目前僅為單一路線，且各站體為「輕、簡、透」設計，可利用的商業空間較為有限，積極拓展票證、金融機具服務、附屬事業及運量提升行銷，以增加收入。
包括車站及列車廣告、販賣店增設、智慧販賣機設置、轉乘機車停車場租賃、i郵箱設置、票證販售及金融機具佈設（ATM提存款機）等；其中，車站ATM設置除提供旅客金融服務外，更可向銀行收取權利金收入，以提升附加效益，增進附屬事業收入。
台中捷運公司指出，中捷尋找各種獲利的可能，已規劃墩柱廣告等更多元面貌的商業模式，並將活化捷運路權內空間，如舉辦快閃商店或是假日市集，同時致力打造「台中捷運亮點品牌」，將運用捷運列車與車站為設計意象開發系列商品，並將捷運列車「小綠綠」擬人化，除增加品牌曝光外，也為未來授權商機鋪路。
有關票箱收入部份，中捷公司強調，未來將針對各搭乘客群聚焦行銷，以提升運量。另外，中捷公司將持續撙節用人費用、降低維修成本，提升營運效率，以期早日達到永續經營、損益兩平目標。