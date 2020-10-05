公費流感疫苗全面開打　雲副縣長謝淑亞率先挽袖

109年度公費流感疫苗自今（5）日起全面開打，雲林縣同步配合，疫苗也首度全面升級為四價，保護力大幅提升，籲請民眾儘速完成疫苗接種；也鼓勵未具公費接種資格之民眾，可自費接種一劑流感疫苗。

▲109年度公費流感疫苗自今（5）日起全面開打，雲林縣同步配合實施。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.10.05）