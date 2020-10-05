古坑黃姓犯嫌擲毒物殺犬　坦承犯行將依動保法查處

雲林縣警察局斗南分局華山派出所本月1日接獲民眾通報，有機車騎士故意丟擲疑摻有毒物之食物給有主犬隻吃食，造成動物食用後迅速中毒死亡案，派出所員警於受理報案後隨即前往現場處理、調閱監視器追查，行為人黃姓犯嫌坦承犯行，雲林縣動植物防疫所將依動保法移送地檢署查辦。

▲小黑狗被毒殺後，少了狗主人的鐵籠空蕩蕩地。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.05）