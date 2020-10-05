受邀參訪新竹市設計展　黃敏惠：2021嘉市將現文化新絲路

嘉義市長黃敏惠受新竹市長林智堅之邀，今(5)日率領市府團隊，偕同嘉義市議會團隊參訪新竹市政府辦理的「2020台灣設計展」，受到新竹市府團隊熱情接待，黃敏惠說，嘉義市悠久的歷史，將讓城市的文化底蘊成為「2021台灣設計展」的能量。
新竹市政府辦理「Check in新竹─人來風2020台灣設計展」，嘉義市政府、嘉義市議會受邀，今天特地組團前來學習觀摩，雙方透過台灣設計展進行分享及交流，兩個城市團隊相見歡。嘉義市明(2021)年將主辦「2021台灣設計展」，也將以《家意，以城為家City as Home》的概念，深掘、創造與體驗家的意義，讓南來北往的旅人深刻體驗嘉義市獨特魅力及人情味。
嘉義市為感謝林智堅市長及市府團隊熱情接待，特別準備「嘉義好棒－礦石護照夾」及「交趾陶胸針」送給林市長；禮物呈現出嘉義市獨特的林業文化、美術工藝、棒球故事等特色，凸顯嘉義城市形象與品牌價值。
嘉義市辦理「2021台灣設計展」，將以嘉義製材所、嘉義舊監獄及嘉義文化創意產業園區等3處具有百年歷史場域，做展覽主場館，引出嘉義市悠久的歷史，讓城市的文化底蘊成為「2021台灣設計展」的能量，用設計賦予這三處歷史場域不同的新生命，再加上嘉義市立博物館及嘉義市立美術館，串成一條嘉義市的「文化新絲路」，期望能從歷史與人文出發，進而帶動嘉義市產業發展並提升民眾生活美感。
黃敏惠表示，很榮幸受到林智堅市長邀約，嘉義市爭取到2021年台灣設計展，因此我們今天前來不只是交流，更要多加學習，首站來到的玻璃工藝博物館比我之前看到的又更加不同，透過設計師及林市長的解說，不但是把傳統發揚光大，更讓設計導入城市治理，放大城市的生命力，真的令人佩服！新竹市提供這麼好的經驗，相信我們今天一定收穫滿滿，也歡迎大家明年來嘉義市參觀。