受邀參訪新竹市設計展　黃敏惠：2021嘉市將現文化新絲路

嘉義市長黃敏惠受新竹市長林智堅之邀，今(5)日率領市府團隊，偕同嘉義市議會團隊參訪新竹市政府辦理的「2020台灣設計展」，受到新竹市府團隊熱情接待，黃敏惠說，嘉義市悠久的歷史，將讓城市的文化底蘊成為「2021台灣設計展」的能量。

▲贈送新竹特色禮物。(圖／嘉義市政府提供）